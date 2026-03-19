Победителей Международной олимпиады PROD наградили в Москве

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Церемония награждения победителей и призеров Международной олимпиады по промышленной разработке PROD прошла в Москве, сообщает Т-Банк.

Мероприятие объединило более 4 тысяч старшеклассников из всех российских регионов и 33 стран мира, включая Бразилию, Германию, Данию, Израиль, Китай, Конго, Лаос, США, Южную Корею, Японию и другие. В этом сезоне олимпиада официально получила статус международной и впервые прошла на двух языках – русском и английском. Ее организаторы – Группа "Т Технологии" (головная компания Т Банка) и Центральный университет в партнерстве с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Отмечается, что Международная олимпиада PROD помогает школьникам еще до поступления в вуз погрузиться в профессию разработчика и наметить векторы профессионального развития. В этом году на нее было подано более 12 тысяч заявок из 64 стран мира.

В заключительный этап первой Международной олимпиады по промышленной разработке PROD прошли 337 школьников из 49 регионов России, Беларуси, Индии, Киргизии, США, Таджикистана и Узбекистана. Он прошел с 13 по 18 марта в Москве.

На протяжении 5 дней финалисты в командах работали над разработкой полноценных ИТ-продуктов. В частности, они создавали сервис для замера бренда, многопользовательскую интерактивную карточную игру и ИИ-ассистент для системы самообслуживания.

Победителями олимпиады в этом году стали 22 школьника из 12 городов России, в числе которых Братск, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Липецк, Москва, Оренбург, Санкт-Петербург, Сириус, Сортавала, Уфа и Фрязино. Торжественная церемония награждения состоялась 18 марта в Центре Культур НИУ ВШЭ. Победители и призеры Международной олимпиады по промышленной разработке PROD получили гарантированные гранты до 100% в Центральный университет, скидку до 90% на совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центрального университета и упрощенный отбор на стажировку в Т-Банк.

В 2025/26 учебном году 121 участников олимпиады поступили в Центральный университет. Стажировку в Т-Банке прошли или проходят в данный момент 55 победителей и призеров олимпиады по промышленной разработке – 10 из них успешно завершили стажировку и остались работать в штате компании.

"Три года назад мне удалось плотно участвовать в создании Международной олимпиады PROD. Отслеживая динамику сегодня, можно увидеть, насколько масштабировались сами соревнования и как растут ребята, которые когда-то были участниками PROD, а сейчас являются людьми, разрабатывающими задания для нее, и частью команды Т-Банка. Возможно, через год какая-то часть из сегодняшних финалистов будет работать над развитием олимпиады вместе с нами", – отметила директор Т-Образования Варвара Смирнова.

В свою очередь, директор по продукту Центрального университета Иван Стельмах назвал олимпиаду визионерской.