Почти 1,5 миллиона москвичей установили новые почтовые ящики
2026-03-19T15:23:00+03:00
2026-03-23T17:01:00+03:00
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона москвичей установили новые почтовые ящики за 10 лет в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Почти 1,5 миллиона горожан установили новые почтовые ящики за 10 лет в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - говорится в сообщении в канале комплекса горхозяйства на платформе Max.
Отмечается, что все новые почтовые ящики выполнены по современным стандартам, они отличаются повышенной надежностью и ударопрочностью.
"Для изготовления почтовых ящиков используется листовая сталь толщиной от 0,7 миллиметра до 0,9 миллиметра. Она очень крепкая – ее сложно согнуть или сломать. На поверхность стали дополнительно наносится красочный слой – это порошковое напыление, которое защищает изделие от коррозии и легко моется", - уточняется в сообщении.
Как отмечается, новые почтовые ящики выглядят эстетично и современно, они компактны и легко устанавливаются.
"Жителям на выбор предлагается два варианта расцветки: темно-серый и светло-серый. Такие цвета подходят к любому интерьеру", - добавляется в сообщении.