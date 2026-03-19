МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона москвичей установили новые почтовые ящики за 10 лет в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Отмечается, что все новые почтовые ящики выполнены по современным стандартам, они отличаются повышенной надежностью и ударопрочностью.

"Для изготовления почтовых ящиков используется листовая сталь толщиной от 0,7 миллиметра до 0,9 миллиметра. Она очень крепкая – ее сложно согнуть или сломать. На поверхность стали дополнительно наносится красочный слой – это порошковое напыление, которое защищает изделие от коррозии и легко моется", - уточняется в сообщении.

Как отмечается, новые почтовые ящики выглядят эстетично и современно, они компактны и легко устанавливаются.