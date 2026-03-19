15:24 19.03.2026
Мишустин поблагодарил российских доноров
Мишустин поблагодарил российских доноров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил доноров России, которые помогают пациентам со сложными заболеваниями и дают им шанс на выздоровление, и назвал... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T15:24:00+03:00
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
Мишустин поблагодарил доноров России за помощь людям со сложными заболеваниями

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил доноров России, которые помогают пациентам со сложными заболеваниями и дают им шанс на выздоровление, и назвал донорство важным и благородным делом.
"Хочу поблагодарить, пользуясь возможностью, всех доноров России, которые своим неравнодушием спасают людей, дают шанс на выздоровление пациентам с непростыми диагнозами. Это важное, благородное дело. И оно заслуживает огромного уважения", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Он рассказал о посещении национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России - одного из ведущих медицинских учреждений России, в котором помогают пациентам со сложными заболеваниями и ведут активную работу над разработками инновационных препаратов.
"Пообщались там с добровольцами, которые сдают кровь, чтобы помочь другим справиться с болезнью. (Это - ред.) люди большого сердца и большой души. Таких в России немало", - подчеркнул глава правительства.
ОбществоРоссияМихаил МишустинЗдоровье - Общество
 
 
