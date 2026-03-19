Мишустин поблагодарил российских доноров

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил доноров России, которые помогают пациентам со сложными заболеваниями и дают им шанс на выздоровление, и назвал донорство важным и благородным делом.

"Хочу поблагодарить, пользуясь возможностью, всех доноров России , которые своим неравнодушием спасают людей, дают шанс на выздоровление пациентам с непростыми диагнозами. Это важное, благородное дело. И оно заслуживает огромного уважения", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

Он рассказал о посещении национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России - одного из ведущих медицинских учреждений России, в котором помогают пациентам со сложными заболеваниями и ведут активную работу над разработками инновационных препаратов.