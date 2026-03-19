В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет - РИА Новости, 19.03.2026
07:13 19.03.2026
В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет
В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет - РИА Новости, 19.03.2026
В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил изменить критерии программы "Семейная ипотека" и предоставлять её гражданам с РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T07:13:00+03:00
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет

Сергей Миронов предложил расширить возрастной критерий для семей с детьми

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил изменить критерии программы "Семейная ипотека" и предоставлять её гражданам с детьми от семи до 16 лет.
Официальное письмо по данному вопросу вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором обращения выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Считаем необходимым расширить возрастной критерий, предоставив право на участие в программе "Семейная ипотека" гражданам Российской Федерации, имеющим ребенка, возраст которого не превышает 16 лет на дату заключения кредитного договора", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что сегодня льготную ипотеку могут получить граждане с детьми до 7 лет, а семьи с детьми более старшего возраста лишены такой возможности.
"Не менее важно решить вопрос с уменьшением первого взноса по программе "Семейная ипотека". Сегодня она составляет 20% от стоимости жилья, но из-за отсутствия средств для подавляющего большинства россиян даже такие льготные условия невыполнимы. "Справедливая Россия" предлагает дать возможность гражданам заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0%. Для начала тем, кто передаёт в залог банка своё предыдущее жильё", – добавил он.
Решать вопрос, по словам Миронова, надо и с сокращением банковской ставки по семейной ипотеке, понизив её с 6% до 3% годовых.
"Многодетным семьям мы предлагаем предоставлять государственную помощь для поэтапного списания ипотечного кредита или предоставлять жильё на правах социального найма с возможностью перехода в собственность", - предложил лидер партии.
"Расширение возрастного критерия позволит программе поддерживать семьи на протяжении наиболее сложного периода взросления ребенка и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию", - сказала Лантратова РИА Новости.
