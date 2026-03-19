В Минэнерго рассказали о возможности временного запрета на экспорт бензина
2026-03-19T14:56:00+03:00
Рубцов: Правительство может запретить экспорт бензина в случае высоких цен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство имеет возможность оперативно вводить временный запрет на экспорт бензина из России, а если цены будут высокими - то превентивно, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.
"В части автомобильного бензина мы можем балансировать на грани спроса и предложения производства, поэтому вывоз бензина за границу может привести к его недостатку на внутреннем рынке. Поэтому мы этим запретом пользуемся, когда нужно. И соответственно, у правительства выработан эффективный механизм в отношении этих запретов. В случае если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано. То есть это очень быстро можно сделать", - сказал Рубцов в ходе форума "Биржевой товарный рынок 2026".
"А с учетом высоких цен это решение может быть принято превентивно", - добавил он.
При этом на рынке дизельного топлива такой ситуации, как с бензином, обычно не бывает, и его нехватки нет.
Правительство РФ
31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями.