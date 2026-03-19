Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/minenergo-2081704756.html
В Минэнерго рассказали о возможности временного запрета на экспорт бензина
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/84/1508858435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00d4c7a328dfa1bab8db9a12daf273e2.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/84/1508858435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec243dfecb81abdd3b9cf91d4642ce18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Минэнерго рассказали о возможности временного запрета на экспорт бензина

Рубцов: Правительство может запретить экспорт бензина в случае высоких цен

© РИА Новости / Максим Богодвид
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство имеет возможность оперативно вводить временный запрет на экспорт бензина из России, а если цены будут высокими - то превентивно, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.
"В части автомобильного бензина мы можем балансировать на грани спроса и предложения производства, поэтому вывоз бензина за границу может привести к его недостатку на внутреннем рынке. Поэтому мы этим запретом пользуемся, когда нужно. И соответственно, у правительства выработан эффективный механизм в отношении этих запретов. В случае если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано. То есть это очень быстро можно сделать", - сказал Рубцов в ходе форума "Биржевой товарный рынок 2026".
"А с учетом высоких цен это решение может быть принято превентивно", - добавил он.
При этом на рынке дизельного топлива такой ситуации, как с бензином, обычно не бывает, и его нехватки нет.
Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала