В Минэнерго рассказали о возможности временного запрета на экспорт бензина

"В части автомобильного бензина мы можем балансировать на грани спроса и предложения производства, поэтому вывоз бензина за границу может привести к его недостатку на внутреннем рынке. Поэтому мы этим запретом пользуемся, когда нужно. И соответственно, у правительства выработан эффективный механизм в отношении этих запретов. В случае если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано. То есть это очень быстро можно сделать", - сказал Рубцов в ходе форума "Биржевой товарный рынок 2026".