Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о первых симптомах менингококковой инфекции - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/meningokokk-2081687958.html
Врач рассказала о первых симптомах менингококковой инфекции
Врач рассказала о первых симптомах менингококковой инфекции - РИА Новости, 19.03.2026
Врач рассказала о первых симптомах менингококковой инфекции
Менингококковая инфекция может начинаться с повышенной температуры и слабости, как и вирусная инфекция, но быстро приводит к осложнениям, рассказала... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T13:58:00+03:00
2026-03-19T13:58:00+03:00
здоровье - общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_0:124:2398:1473_1920x0_80_0_0_4b077f1db004ccfe30965659120492d2.jpg
https://ria.ru/20260307/gripp-2079169504.html
https://ria.ru/20251229/vaktsina-2065402091.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_135:0:2263:1596_1920x0_80_0_0_ff9947b3a3468564554e680d7ba96495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество
Здоровье - Общество, Общество
Врач рассказала о первых симптомах менингококковой инфекции

Демьяновская: первые симптомы менингококковой инфекции часто напоминают вирус

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТермометр
Термометр - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Термометр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Менингококковая инфекция может начинаться с повышенной температуры и слабости, как и вирусная инфекция, но быстро приводит к осложнениям, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.
"Первые симптомы менингококковой инфекции часто напоминают обычную вирусную инфекцию: внезапно поднимается температура тела, появляется боль в горле, общая слабость. Затем в случае поражения головного мозга и его оболочек появляются стойкая головная боль, рвота, звукобоязнь", - подчеркнула невролог с беседе с информационным порталом РИАМО.
Она добавила, что боль и дискомфорт могут усиливаться от яркого света. Дети становятся вялыми, отказываются от еды, спят больше обычного или капризничают. Самым типичным признаком считают геморрагическую сыпь - темные мелкие точки на коже, которые не бледнеют при надавливании, часто имеют тенденцию сливаться, образуя красновато-синюшные пятна.
"Они появляются, если бактерия попала в кровоток и начала повреждать мелкие кровеносные сосуды - капилляры. В этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь", - подчеркнула Демьяновская.
Врач отметила, что лучший способ защиты от менингококковой инфекции - вакцинация.
"Делать ее можно, начиная с раннего возраста, особенно она рекомендуется детям до пяти лет включительно и подросткам 13-17 лет в связи с высокой заболеваемостью в этих возрастных группах", - заключила специалист.
Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала