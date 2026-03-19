Врач рассказала о первых симптомах менингококковой инфекции
2026-03-19T13:58:00+03:00
Демьяновская: первые симптомы менингококковой инфекции часто напоминают вирус
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Менингококковая инфекция может начинаться с повышенной температуры и слабости, как и вирусная инфекция, но быстро приводит к осложнениям, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.
"Первые симптомы менингококковой инфекции часто напоминают обычную вирусную инфекцию: внезапно поднимается температура тела, появляется боль в горле, общая слабость. Затем в случае поражения головного мозга и его оболочек появляются стойкая головная боль, рвота, звукобоязнь", - подчеркнула невролог с беседе с информационным порталом РИАМО
.
Она добавила, что боль и дискомфорт могут усиливаться от яркого света. Дети становятся вялыми, отказываются от еды, спят больше обычного или капризничают. Самым типичным признаком считают геморрагическую сыпь - темные мелкие точки на коже, которые не бледнеют при надавливании, часто имеют тенденцию сливаться, образуя красновато-синюшные пятна.
"Они появляются, если бактерия попала в кровоток и начала повреждать мелкие кровеносные сосуды - капилляры. В этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь", - подчеркнула Демьяновская.
Врач отметила, что лучший способ защиты от менингококковой инфекции - вакцинация.
"Делать ее можно, начиная с раннего возраста, особенно она рекомендуется детям до пяти лет включительно и подросткам 13-17 лет в связи с высокой заболеваемостью в этих возрастных группах", - заключила специалист.