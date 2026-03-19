12:50 19.03.2026 (обновлено: 18:39 19.03.2026)
Свыше 2 тысяч женщин прошли маммографию в Московской области
Свыше 2 тысяч женщин прошли маммографию в Московской области
Свыше 2 тысяч женщин прошли по самозаписи маммографию в Подмосковье

© iStock.com / AleksandarNakicМедсестра во время маммографии
Медсестра во время маммографии. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Более 2 тысяч женщин самостоятельно записались на маммографию и прошли исследование в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе женщины старше 40 лет могут пройти маммографию, записавшись на нее самостоятельно, а не через врача.
"Женщинам важно регулярно проходить диагностику онкозаболеваний молочных желез, это позволяет на ранней стадии обнаружить патологию и начать лечение. С начала года в Подмосковье более 2 тысяч женщин самостоятельно записались на маммографию и прошли исследование — на 150 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате у 213 из них были выявлены патологические изменения, пациентки были направлены на дополнительную диагностику", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Также давность предыдущего исследования должна составлять свыше двух лет. Записаться на исследование можно через регпортал Подмосковья "Здоровье" или по телефону 122.
 
