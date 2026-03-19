Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал к остановке огня на Ближнем Востоке по случаю праздников - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 19.03.2026
Макрон призвал к остановке огня на Ближнем Востоке по случаю праздников
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к остановке огня на Ближнем Востоке по случаю религиозных праздников, чтобы вновь попытаться урегулировать конфликт... РИА Новости, 19.03.2026
в мире
иран
ближний восток
сша
эммануэль макрон
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_399f4ee0a62eaa2391518d617809f320.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4b929efc20c28d4ebaa5ad48de662ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Макрон: войну на Ближнем Востоке надо прекратить на время религиозных праздников

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к остановке огня на Ближнем Востоке по случаю религиозных праздников, чтобы вновь попытаться урегулировать конфликт вокруг Ирана путем переговоров.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") 20 марта. Это праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Вчера, 14:06
"В то время как регион вступает в период религиозных праздников, я думаю, что все должны успокоиться, а боевые действия прекратиться по меньшей мере на несколько дней, чтобы попытаться вновь дать шанс переговорам", - сказал Макрон перед саммитом лидеров стран ЕС.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Вчера, 16:56
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала