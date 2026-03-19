"Не сразу понял, что забил": Лукьянцев рассказал о первом голе в сезоне КХЛ
00:44 19.03.2026
"Не сразу понял, что забил": Лукьянцев рассказал о первом голе в сезоне КХЛ
"Не сразу понял, что забил": Лукьянцев рассказал о первом голе в сезоне КХЛ

Лукьянцев заявил, что не сразу понял, что забросил шайбу в ворота ЦСКА

© Фото : Пресс-служба ХК "Спартак"Сергей Лукьянцев
Сергей Лукьянцев - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Сергей Лукьянцев, комментируя свой гол в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА, признался РИА Новости, что не сразу осознал, что поразил ворота армейцев.
"Спартак" в среду проиграл столичному ЦСКА на своей площадке после серии буллитов (2:3 Б). В составе "красно-белых" счет в матче открыл Лукьянцев, который отметился своим дебютным результативным действием в сезоне-2025/26 КХЛ. В первых 23 матчах чемпионата он не набрал ни одного очка.
"Сначала не понял, что был гол. В моменте игрок ЦСКА накрыл меня, закрыл мне обзор, я не видел, что забил. Когда я уже встал, то Никита Холодилин подъехал ко мне и поздравил с голом. Был такой сумбур, будто я первый гол в карьере в КХЛ забил. Рад, что это случилось, но жаль, что мы в итоге проиграли. У нас остался последний матч в "регулярке", и мы должны провести его лучше и победить. Что касается моей серии без набранных очков в этом сезоне КХЛ, то, наверное, первые 15 матчей в чемпионате меня это напрягало, я думал об этом в каждой игре. И я очень благодарен своим партнерам по команде, благодарен Алексею Юрьевичу Жамнову за поддержку. Мне говорили: "Да расслабься, не думай об этом, просто играй правильно, действуй на команду, работай. У каждого бывает такой сезон, все придет". После этих слов я уже не думал об этом. Сейчас все мысли о плей-офф, там начинается все заново, с чистого листа. Но я, конечно, рад, что удалось забить сегодня. Это плюс для меня", - сказал Лукьянцев.
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Капитан "Спартака": не следим за тем, на кого можем попасть в плей-офф КХЛ
18 марта, 23:29
 
