"Не сразу понял, что забил": Лукьянцев рассказал о первом голе в сезоне КХЛ

"Сначала не понял, что был гол. В моменте игрок ЦСКА накрыл меня, закрыл мне обзор, я не видел, что забил. Когда я уже встал, то Никита Холодилин подъехал ко мне и поздравил с голом. Был такой сумбур, будто я первый гол в карьере в КХЛ забил. Рад, что это случилось, но жаль, что мы в итоге проиграли. У нас остался последний матч в "регулярке", и мы должны провести его лучше и победить. Что касается моей серии без набранных очков в этом сезоне КХЛ, то, наверное, первые 15 матчей в чемпионате меня это напрягало, я думал об этом в каждой игре. И я очень благодарен своим партнерам по команде, благодарен Алексею Юрьевичу Жамнову за поддержку. Мне говорили: "Да расслабься, не думай об этом, просто играй правильно, действуй на команду, работай. У каждого бывает такой сезон, все придет". После этих слов я уже не думал об этом. Сейчас все мысли о плей-офф, там начинается все заново, с чистого листа. Но я, конечно, рад, что удалось забить сегодня. Это плюс для меня", - сказал Лукьянцев.