11:07 19.03.2026 (обновлено: 11:18 19.03.2026)
Лукашенко проводит переговоры с делегацией США
Лукашенко проводит переговоры с делегацией США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит переговоры с делегацией США, которую возглавляет спецпосланник США Джон Коул, сообщил близкий к пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2026
Лукашенко проводит переговоры с делегацией США во главе с Коулом

© Фото : Пул Первого/TelegramБелорусско-американские переговоры во Дворце Независимости
Белорусско-американские переговоры во Дворце Независимости
МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит переговоры с делегацией США, которую возглавляет спецпосланник США Джон Коул, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Во Дворце Независимости проходят белорусско-американские переговоры. Прямо сейчас Первый (президент Белоруссии – ред.) принимает представителей команды (президента США - ред.) Дональда Трампа. Делегацию возглавляет спецпосланник США по Беларуси Джон Коул", - говорится в сообщении.
Утром в четверг канал сообщил, что "во Дворце Независимости гости" и опубликовал видео подъезда двух машин без каких-либо флажков.
Ранее литовские СМИ сообщали, что специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул 18 марта прибудет в Вильнюс, после чего отправится в Минск.
Это очередной раунд белорусско-американских контактов. Лукашенко несколько раз встречался с Коулом. До этого переговоры проходили в декабре 2025 года.
Недавно президент Белоруссии сообщил, что на переговорах с США обсуждается комплекс двусторонних отношений, в том числе восстановление нормальной работы посольства, экономические вопросы, санкции. При этом не обсуждаются отношения Белоруссии с Россией и Китаем, заявил Лукашенко.
