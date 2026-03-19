"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" и вышел в четвертьфинал ЛЧ - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
00:59 19.03.2026
"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" и вышел в четвертьфинал ЛЧ
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над турецким "Галатасараем" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Доминик Собослаи (25-я минута), Юго Экитике (51), Райан Гравенберх (53) и Мохамед Салах (62), который также не смог реализовать пенальти в первом тайме.
Лига чемпионов УЕФА
18 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Ливерпуль
4 : 0
Галатасарай
25‎’‎ • Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
51‎’‎ • Уго Экитике
(Мохамед Салах)
53‎’‎ • Райан Гравенберх
(Мохамед Салах)
62‎’‎ • Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
Первая встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0 в пользу "Галатасарая". По сумме результатов двух матчей "Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против французского "ПСЖ".
В другом матче английский "Тоттенхэм" дома обыграл испанский "Атлетико" со счетом 3:2. В первом матче мадридская команда разгромила лондонский клуб со счетом 5:2. В четвертьфинале "Атлетико" сыграет с испанской "Барселоной".
