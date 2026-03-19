"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над турецким "Галатасараем" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Доминик Собослаи (25-я минута), Юго Экитике (51), Райан Гравенберх (53) и Мохамед Салах (62), который также не смог реализовать пенальти в первом тайме.

Первая встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0 в пользу "Галатасарая". По сумме результатов двух матчей "Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против французского "ПСЖ".