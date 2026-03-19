Ликсутов: разработку резидента ОЭЗ Москвы признали на международном уровне - РИА Новости, 19.03.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:41 19.03.2026 (обновлено: 14:18 19.03.2026)
Ликсутов: разработку резидента ОЭЗ Москвы признали на международном уровне
Ликсутов: разработку резидента ОЭЗ Москвы признали на международном уровне - РИА Новости, 19.03.2026
Ликсутов: разработку резидента ОЭЗ Москвы признали на международном уровне
Компания "ХайТэк", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", создала и вывела на рынок первый отечественный ускоритель... РИА Новости, 19.03.2026
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
москва
москва, максим ликсутов , твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: разработку резидента ОЭЗ Москвы признали на международном уровне

Максим Ликсутов: изделие резидента ОЭЗ "Технополис Москва" признали за рубежом

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Компания "ХайТэк", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", создала и вывела на рынок первый отечественный ускоритель нейросетей, в 2025 году микрочип вошел в реестр российской промпродукции Минпромторга и подтвердил свой статус на международном уровне, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он добавил, что разработка помогает открыть новые возможности для прогресса отечественных технологий во всех областях, где используется искусственный интеллект.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает системную поддержку компаниям, которые вносят свой вклад в развитие отечественных информационных технологий. Так, новый резидент ОЭЗ Москвы разработал микрочип и линейку первых российских ИИ-ускорителей на его основе. В микрочипе отсутствуют сторонние интеллектуальные компоненты, что соответствует национальному курсу на технологический суверенитет", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он подчеркнул, что уникальность разработки была подтверждена на мировом уровне – так, недавно изделие получило международный патент сроком на 20 лет.
Отмечается, что решения, которые создала компания-резидент ОЭЗ Москвы, обеспечивают беспрецедентную для российского рынка вычислительную мощность при работе с ИИ и тяжелыми нейросетями в режиме реального времени. Так, ИИ-ускоритель компании обладает производительностью в 960 триллионов операций в секунду. Он поддерживает одновременный запуск свыше 100 нейронных сетей. В пресс-службе отметили, что ускорители компании помогают развивать ИИ-технологии в медицине.
На данный момент специалистами предприятия ведутся дальнейшие научные и технологические работы в области оптимизации и повышения производительности отечественных микрочипов для ИИ. Поддержку разработкам компании окажет статус резидента особой экономической зоны Москвы, так как он предусматривает ряд налоговых льгот и преференций.
ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект перешел из разряда стартовой площадки для инновационных проектов в базовый хаб российской промышленности. На данный момент на десяти площадках ОЭЗ "Технополис Москва" общей площадью 392 гектаров локализовано производство свыше 200 высокотехнологичных предприятий, которые представляют такие направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, IT и робототехника. Количество созданных рабочих мест составляет 30 тысяч.
Столица активно развивает инвестклимат и промпотенциал города. Так, благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Мероприятия, которые проходят в рамках этого, вносят вклад в развитие нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Ликсутов рассказал, что на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" начал работу сборочно-испытательный комплекс, на нем будут выпускать до 200 тысяч микросхем ежемесячно.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
