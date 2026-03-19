"Ливерпуль" и "Барса" безжалостно унижают... Кто еще побьется за трофей ЛЧ?
01:20 19.03.2026 (обновлено: 01:38 19.03.2026)
"Ливерпуль" и "Барса" безжалостно унижают... Кто еще побьется за трофей ЛЧ?
"Ливерпуль" и "Барса" безжалостно унижают... Кто еще побьется за трофей ЛЧ? - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
"Ливерпуль" и "Барса" безжалостно унижают... Кто еще побьется за трофей ЛЧ?
В Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26 завершилась стадия 1/8 финала: вслед за "ПСЖ", "Реалом", "Арсеналом" и "Спортингом" в четвертьфинал пробились проводившие... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Иван Орехов
Иван Орехов
Футбол, Спорт, Спорт — видео, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА, Арсенал (Лондон), Спортинг (Лиссабон), Ливерпуль, Бавария, Барселона, Атлетико (Мадрид)
"Ливерпуль" и "Барса" безжалостно унижают... Кто еще побьется за трофей ЛЧ?

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2025/26

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
В Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26 завершилась стадия 1/8 финала: вслед за "ПСЖ", "Реалом", "Арсеналом" и "Спортингом" в четвертьфинал пробились проводившие свои встречи в среду "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль" и "Атлетико". РИА Новости Спорт — о восьмерке сильнейших клубов Европы, продолжающих борьбу за "ушастый" трофей престижного турнира.

"Пари Сен-Жермен"

Спустя восемь месяцев после обескураживающего поражения от "Челси" в финале клубного чемпионата мира "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, получил возможность поквитаться с лондонцами. И расплата получилась жесткой: действующий победитель ЛЧ дважды разгромил триумфаторов КЧМ (5:2 в Париже и 3:0 в Лондоне), Настоящий мастер-класс от Луиса Энрике и его звездного коллектива.
Похвалим нашего вратаря: Матвей отыграл в Лондоне на ноль, проведя 13-й сухой матч в составе французского клуба. Также отметим, что в ответной встрече против "Челси" воспитанник "Краснодара" отбил девять ударов в створ и своей дальней передачей начал голевую атаку "ПСЖ", которая закончилась голом Хвичи Кварацхелии уже на шестой минуте противостояния.
"Реал"

В такой же доминирующей манере "Реал" выбил "Манчестер Сити". "Королевский клуб" был лучше и в Мадриде, и в Англии: на своей арене команда Альваро Арбелоа одержала разгромную победу (3:0) благодаря хет-трику Федерико Вальверде, а уже спустя неделю в Манчестере дубль оформил скандальный Винисиус Жуниор, на что "горожане", игравшие в меньшинстве большую часть встречи, ответили лишь голом Эрлинга Холанда. В третьем розыгрыше подряд мадридцы щелкают по носу Хосепа Гвардиолу и его футболистов, совсем поблекших на фоне "сливочных".
Отметим, что "Реал" дошел до четвертьфинала в шестой раз подряд (в 2022 и 2024 годах испанский гранд в итоге становился победителем ЛЧ).

"Арсенал"

Несмотря на непростой выезд в Германию (в первом матче ничья — 1:1; "канонирам" даже пришлось отыгрываться), во вторник на "Эмирейтс" лондонцы уверенно обыграли леверкузенский "Байер" со счетом 2:0. Отличились Эберечи Эзе и Деклан Райс.
Помимо того что "Арсенал" стал одним из двух клубов Английской премьер-лиги, пробившихся в четвертьфинал (в 1/8 играло шесть представителей АПЛ), "оружейники" смогли сохранить ноль в графе "поражения". Да, в этом сезоне ЛЧ парни Микеля Артеты еще ни разу не проиграли: в десяти матчах у них девять побед и всего одна ничья.
"Спортинг"

Лиссабонский "Спортинг" ну никак не должен был обыгрывать потрясающий "Будё-Глимт" в ответном матче после гостевого разгрома… Но не просто обыграл крупно и поставил точку в норвежской сказке, а еще и выходом в четвертьфинал повторил свой лучший результат за все время выступлений в главном клубном турнире Старого Света.
В Португалии команде Никиты Хайкина (новый рекордсмен Лиги чемпионов по количеству сейвов за один сезон) серьезно досталось — три безответных гола в основное время, два экстра-тайма и еще два гола в ворота гостей. Большой успех для "Спортинга", который не играл в 1/4 финала ЛЧ с 1983 года.

"Барселона"

Каталонцы, как и "Арсенал", на выезде отыгрывались и в итоге свели к ничьей первый матч противостояния с "Ньюкаслом". Однако, в отличие от все тех же лондонцев, "Барсе" поначалу пришлось непросто и на "Камп Ноу": за первые полчаса хозяева дважды выходили вперед — и дважды "сороки" отыгрывались. Правда, перед перерывом "Ньюкасл" "привез" досадный пенальти и ушел на перерыв в роли отстающего.
И лучше бы второй тайм для англичан и их голкипера Аарона Рамсдейла не наступал… Ведь после отдыха оборона "сорок" превратилась в пыль. Четыре безответных мяча пропустили гости и летят домой с катастрофическим счетом 2:7. "Барселоне" же аплодируем, сегодня она была безупречна. Рафинья и Роберт Левандовский оформили по дублю, еще по голу забили Марк Берналь, Ламин Ямаль и Фермин Лопес. Столько за матч ЛЧ "сине-гранатовые" не забивали с 2016 года.
"Бавария"

В первом матче в Бергамо интрига была кощунственно ликвидирована. Победа на выезде. Со счетом 6:1. Никакой пощады от немецкой машины по отношению к деклассированной "Аталанте". Совсем никакого смысла в матче в Мюнхене не было... Единственный вопрос: смогут ли итальянцы сохранить лицо и избежать еще большего позора?
Как будто смогли, во всяком случае сыграли не хуже... Хотя снова разгром и один забитый мяч. В среду мюнхенцы ограничились обыденным дублем Гарри Кейна (один залетел с пенальти, другой — в дальний угол после издевательства над защитой "Аталанты") и голами Леннарта Карля и Луиса Диаса.

"Ливерпуль"

С 2022 года мерсисайдцы не могли дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. В этом розыгрыше победителям АПЛ вновь было тяжело: турецкий "Галатасарай", после того как выбил из турнира "Ювентус", еще и победил "красных" дома с минимальным счетом.
Но то было в первом матче. Во втором стамбульцы на себе ощутили, что такое магия "Энфилда". Четыре раза пришлось гостям доставать мяч из своих ворот, в то время как Алиссон Беккер, толком не потревоженный первый номер "Ливерпуля", отыграл на ноль. В центральном матче среды у фаворита забивали Доминик Собослаи, Юго Экитике, Райан Гравенберх и Мохамед Салах, который не смог реализовать пенальти в первом тайме.
"Атлетико"

Наконец, пара слов про еще один клуб из Мадрида — "Атлетико". Банда Диего Симеоне все вопросы закрыла еще на прошлой неделе, разнеся на своем поле "Тоттенхэм" со счетом 5:2. Та встреча запомнилась сокрушительным началом, когда уже после половины первого тайма "шпоры" проигрывали в четыре мяча, а вратарь-дебютант Антонин Кински (сын легенды РПЛ) был заменен после двух конкретных "привозов".
В Лондоне "Тоттенхэм" дважды начинал камбек, но оба раза "матрасники" сравнивали усилиями чемпиона мира Хулиана Альвареса и Давида Ганцко. В третий раз "Тоттенхэм" забил уже в компенсированное время с пенальти — лондонцы вылетели, но покинули ЛЧ красиво. С выстраданной победой.
Когда ждать следующие матчи?

Восхищаемся участниками 1/4 финала ЛЧ! Ни одна команда не прошла дальше "на фарте", все победы были заслуженными. Вместе с этим стали известны и пары, три из которых претендуют на звание "суперматч":
  • "ПСЖ" – "Ливерпуль";
  • "Реал" – "Бавария";
  • "Барселона" – "Атлетико";
  • "Спортинг" – "Арсенал".
Первые матчи пройдут 7 и 8 апреля, ответные – 14 и 15 числа. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.
