АЕК вышел в 1/4 финала Лиги конференций, несмотря гол Иосифова из "Целе"
23:11 19.03.2026 (обновлено: 23:25 19.03.2026)
АЕК вышел в 1/4 финала Лиги конференций, несмотря гол Иосифова из "Целе"
Греческий АЕК проиграл словенскому "Целе" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги конференций, но вышел в следующий раунд турнира по сумме двух матчей. РИА Новости Спорт, 19.03.2026
АЕК вышел в 1/4 финала Лиги конференций, несмотря гол Иосифова из "Целе"

"Целе" победил АЕК благодаря голу Иосифова, но вылетел из Лиги конференций

Футболисты кипрского клуба АЕК. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Греческий АЕК проиграл словенскому "Целе" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги конференций, но вышел в следующий раунд турнира по сумме двух матчей.
Встреча в Афинах завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили российский нападающий Никита Иосифов (13-я минута) и Руди Пожег-Ванцаш (42).
Трофей Лиги конференций УЕФА - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Вратарь получил жуткий перелом в матче Лиги конференций
13 марта 2025, 23:16
Иосифов вышел на поле в стартовом составе и был заменен перед стартом второго тайма. В первой игре он не отметился результативными действиями.
Первая встреча, прошедшая в Целе, завершилась победой греческой команды со счетом 4:0.
В следующем раунде АЕК сыграет с победителем в паре "Самсунспор" (Турция) - "Райо Вальекано" (Испания).
Результаты других матчей:
"Ракув" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) - 1:1 (первый матч - 1:2);
"Майнц" (Германия) - "Сигма" (Чехия) - 2:0 (0:0).
Футболисты Сельты - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Сельта" обыграла "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
Вчера, 22:48
 
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
