В Кувейте приостановили работу двух НПЗ после атак беспилотников, пишет WSJ
Кувейтская нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corp. приостановила работу своих двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в столичном районе Аль-Ахмеди после...
2026-03-19T17:30:00+03:00
РИА Новости
WSJ: Kuwait Petroleum приостановила работу двух НПЗ в Кувейте после атак БПЛА
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Кувейтская нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corp. приостановила работу своих двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в столичном районе Аль-Ахмеди после атак беспилотников, сообщила газета Wall Street Journal
(WSJ) со ссылкой на источники.
При этом ещё ранее четверг компания сообщала о том, что пожары на НПЗ удалось потушить.
"По словам кувейтских официальных лиц, знакомых с ситуацией, государственная компания Kuwait Petroleum Corp. временно приостановила работу своих нефтеперерабатывающих заводов "Мина-аль-Ахмади" и "Мина-Абдалла" после того, как они подверглись ударам дронов", - пишет газета.
По словам источников WSJ, компания по-прежнему оценивает ущерб, нанесенный объектам.
Мощность двух НПЗ в совокупности составляет около 800 тысяч баррелей в сутки, отмечает газета. Как добавили собеседники WSJ, все три завода Кувейта
работали в половину мощности еще до ударов в четверг.