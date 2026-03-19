15:09 19.03.2026
Куртуа пропустит полтора месяца из-за травмы бедра, пишут СМИ
Куртуа пропустит полтора месяца из-за травмы бедра, пишут СМИ
Бельгийский вратарь мадридского футбольного клуба "Реал" Тибо Куртуа получил травму прямой мышцы бедра правой ноги, сообщается на сайте "сливочных".
футбол
тибо куртуа
реал мадрид
лига чемпионов уефа
чемпионат испании по футболу
Футбол, Тибо Куртуа, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Испании по футболу
Вратарю "Реала" Куртуа диагностирована мышечная травма бедра

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бельгийский вратарь мадридского футбольного клуба "Реал" Тибо Куртуа получил травму прямой мышцы бедра правой ноги, сообщается на сайте "сливочных".
Куртуа получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" (2:1), который прошел в Англии 17 марта, вратарь был заменен в перерыве.
"После обследований, проведенных сегодня нашему игроку Тибо Куртуа медицинской службой "Реала", ему диагностирована травма прямой мышцы бедра правой ноги. Дальнейшее состояние зависит от динамики восстановления", - говорится в сообщении клуба.
По информации издания COPE, 33-летний вратарь пропустит ориентировочно 1,5 месяца. В таком случае бельгиец не сможет помочь команде в трех предстоящих матчах чемпионата Испании, а также обеих встречах 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Куртуа перешел в стан "сливочных" в августе 2018 года. В нынешнем сезоне бельгиец провел за клуб 41 матч во всех турнирах и пропустил 39 мячей, 15 раз ему удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2027 года.
