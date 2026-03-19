Куртуа пропустит полтора месяца из-за травмы бедра, пишут СМИ

"После обследований, проведенных сегодня нашему игроку Тибо Куртуа медицинской службой "Реала", ему диагностирована травма прямой мышцы бедра правой ноги. Дальнейшее состояние зависит от динамики восстановления", - говорится в сообщении клуба.

Куртуа перешел в стан "сливочных" в августе 2018 года. В нынешнем сезоне бельгиец провел за клуб 41 матч во всех турнирах и пропустил 39 мячей, 15 раз ему удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2027 года.