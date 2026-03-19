https://ria.ru/20260319/kuba-2081807835.html
На Кубе русский язык будут преподавать в школах как первый иностранный
Русский язык будут преподавать в школах Кубы как первый иностранный с 2026/27 учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T20:21:00+03:00
куба
россия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_7099162a97bd834aa625efd583e71b1e.jpg
https://ria.ru/20260317/zakharova-2081175833.html
https://ria.ru/20260315/ukraina-2080848441.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_336:341:2612:2048_1920x0_80_0_0_ae5acf4100577051790519ec044d1a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Русский язык будут преподавать в школах Кубы как первый иностранный с 2026/27 учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
В Москве
состоялось третье заседание Российско-Кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей.
"Стороны договорились о включении русского языка в образовательную программу школ Республики Куба в качестве первого иностранного языка с 2026/27 учебного года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что российская и кубинская стороны договорились развивать сотрудничество по таким направлениям, как среднее профессиональное образование, обмен опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и наработки в сфере цифровизации.