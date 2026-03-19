На Кубе русский язык будут преподавать в школах как первый иностранный

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Русский язык будут преподавать в школах Кубы как первый иностранный с 2026/27 учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Москве состоялось третье заседание Российско-Кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей.

"Стороны договорились о включении русского языка в образовательную программу школ Республики Куба в качестве первого иностранного языка с 2026/27 учебного года", - говорится в сообщении.