06:14 19.03.2026 (обновлено: 08:45 19.03.2026)
Квартира-тренажер для людей с инвалидностью появилась в Красноярске
https://ria.ru/20251203/lenoblast-2059606638.html
https://ria.ru/20250513/krasnojarsk-2016610277.html
https://ria.ru/20250521/pole-2018246058.html
Дарья Буймова
Квартира-тренажер для людей с инвалидностью появилась в Красноярске

В Красноярске открылась учебно-тренировочная квартира для детей с инвалидностью

КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Учебно-тренировочная квартира, которая поможет детям и молодым людям с ограниченными возможностями освоить бытовые навыки, появилась в Октябрьском районе Красноярска, сообщает пресс-служба, министерства социальной политики Красноярского края.
По ее данным, квартира находится в красноярском центре семьи "Октябрьский" (улица Попова, 8Г).
В Ленобласти расширяется доступность инфраструктуры для людей с ОВЗ
"После капитального ремонта открылась учебно-тренировочная квартира для детей и молодых людей с инвалидностью. Под руководством наставников ребята будут проходить здесь курс реабилитации, который поможет им подготовиться к самостоятельной жизни", - говорится в сообщении.
Квартира представляет собой модель реального жилого помещения и состоит из прихожей, кухни, столовой, гардеробной, зоны отдыха и досуга, спальни, санитарно-гигиенической и хозяйственной комнат. Мебель, приборы, посуда – всё приспособлено для того, чтобы научить особенных подростков элементарным бытовым навыкам.
Заместитель директора центра семьи "Октябрьский" Анна Медведева рассказала, что в проектировании учебного пространства участвовали родители детей с особенными потребностями. Ремонт сделали с учётом дизайн-проекта бренда "Семейная помощь. Краевые центры поддержки".
Реабилитационный курс составляет два месяца. Молодые люди не только учатся готовить, наводить порядок, гладить и стирать, но и планировать свой бюджет и досуг, совершать покупки в магазинах, пользоваться общественным транспортом и многое другое. В течение года специализированное обучение пройдут до 50 человек.
В Красноярске проходит акция с благотворительными операциями для детей
"В рамках нацпроекта "Семья" в регионе действуют 12 тренировочных квартир, отдельные учебные модули и оборудование есть в 26 учреждениях социального обслуживания. Основная цель этой работы – сформировать и закрепить у молодых инвалидов навыки, которые позволят им быть максимально самостоятельными, повысить качество их жизни", - сказала глава краевого минсоца Ирина Пастухова.
Тренировочные квартиры создаются на базе комплексных центров соцобслуживания, реабилитационных центров, а также при психоневрологических интернатах. Владея навыками бытового обслуживания, люди с инвалидностью могут проживать самостоятельно вне стационара и получать социальное сопровождение специалистов на дому.
В красноярском пансионате "Ботанический" появилось футбольное поле
