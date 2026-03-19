Квартира-тренажер для людей с инвалидностью появилась в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Учебно-тренировочная квартира, которая поможет детям и молодым людям с ограниченными возможностями освоить бытовые навыки, появилась в Октябрьском районе Красноярска, сообщает пресс-служба, министерства социальной политики Красноярского края.

По ее данным, квартира находится в красноярском центре семьи "Октябрьский" (улица Попова, 8Г).

"После капитального ремонта открылась учебно-тренировочная квартира для детей и молодых людей с инвалидностью. Под руководством наставников ребята будут проходить здесь курс реабилитации, который поможет им подготовиться к самостоятельной жизни", - говорится в сообщении.

Квартира представляет собой модель реального жилого помещения и состоит из прихожей, кухни, столовой, гардеробной, зоны отдыха и досуга, спальни, санитарно-гигиенической и хозяйственной комнат. Мебель, приборы, посуда – всё приспособлено для того, чтобы научить особенных подростков элементарным бытовым навыкам.

Заместитель директора центра семьи "Октябрьский" Анна Медведева рассказала, что в проектировании учебного пространства участвовали родители детей с особенными потребностями. Ремонт сделали с учётом дизайн-проекта бренда "Семейная помощь. Краевые центры поддержки".

Реабилитационный курс составляет два месяца. Молодые люди не только учатся готовить, наводить порядок, гладить и стирать, но и планировать свой бюджет и досуг, совершать покупки в магазинах, пользоваться общественным транспортом и многое другое. В течение года специализированное обучение пройдут до 50 человек.

"В рамках нацпроекта "Семья" в регионе действуют 12 тренировочных квартир, отдельные учебные модули и оборудование есть в 26 учреждениях социального обслуживания. Основная цель этой работы – сформировать и закрепить у молодых инвалидов навыки, которые позволят им быть максимально самостоятельными, повысить качество их жизни", - сказала глава краевого минсоца Ирина Пастухова.