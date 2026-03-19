Красная горка в 2026 году: какого числа и что это за праздник

Красная горка, или Антипасха, приходится на первое воскресенье после православной Пасхи. Когда появился праздник и на какое число выпадает в 2026 году, суть и традиции торжества, почему такое название, церковные каноны и народные обычаи — в материале РИА Новости.

Когда отмечается Красная горка в 2026 году

У Красной горки нет фиксированной даты — она зависит от наступления Пасхи. В 2026 году праздник приходится на 19 апреля (воскресенье).

Даты Красной горки в ближайшие годы Год Дата Пасхи Дата Красной горки День недели 2025 20 апреля 27 апреля воскресенье 2026 12 апреля 19 апреля воскресенье 2027 2 мая 9 мая воскресенье 2028 16 апреля 23 апреля воскресенье 2029 8 апреля 15 апреля воскресенье

Красная горка — неофициальный праздник на федеральном уровне, однако многие россияне отмечают его как продолжение Пасхи: посещают храм, выходят на природу, участвуют в народных гуляньях.

"Праздник Красной горки соединяет в себе древние весенние обряды и христианскую традицию Антипасхи, или Фомина воскресенья, создавая уникальный сплав народной культуры и церковного календаря", — комментирует заместитель заведующего кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, автор православных книг и статей Лариса Микаллеф.

Что такое Красная горка

Следующее воскресенье после Пасхи называют Антипасхой (напротив Пасхи), Фоминой неделей, Красной горкой. В храмах последний раз служат литургию в пасхальном обряде, а тексты богослужений посвящены событию Воскресения Христова и апостолу Фоме. Народное название праздника — Красная горка — восходит к языческим временам и в первую очередь касается бога солнца Ярилы.

Народное название и языческие корни

Истоки Красной горки уходят в дохристианскую эпоху.

"Красная горка" восходит к языческим корням наших предков — восточных славян, чествовавших Ярилу, сына Велеса и Лели, бога плодородия, пробуждения природы и неукротимой жизненной энергии. Ярила — молодой бог, полный сил и могущества. "Красная горка" — чествование молодых, отсюда и вьюницы — песни юных. А еще это преимущественно девичий, женский праздник. Девушки пели песни и водили хороводы, закликали весну веснянками. Женщины опахивали землю — древний обряд, оберегающий родную землю от засухи, наводнения и других напастей", — объясняет языческую природу праздника кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Алешина.

С принятием христианства на Руси древние обычаи не исчезли, а органично вплелись в новую традицию. Весенние гулянья и свадебные обряды сохранились, получив иное духовное осмысление.

Почему "красная" и почему "горка"

Как объясняет Лариса Алешина, значение названия "Красная горка" происходит от старославянского языка: "красный" — красивый, как "весна красна", "красная девица", "красный молодец", "красное место".

Для народных гуляний выбирали места, просохшие от влаги и покрытые первой зеленью, а кое-где и цветами. Чаще всего это были возвышенности, пригорки, поэтому и праздник называется Красная горка.

В христианской символике мотив возвышения наполняется новым смыслом. По словам Ларисы Микаллеф, слово "красный" в древнерусском языке означало "красивый", "радостный", "лучший" — именно в этом значении оно закрепилось в названии праздника.

Словосочетание "Красная горка" образует образ "радостной возвышенности" — места, где человек встречает обновление природы и торжество жизни. В христианской символике этот мотив отсылает к теме воскресения и духовного преображения.

При этом у больших народов праздник носил свои названия. У русских — Кликушное воскресенье, Радостное воскресенье, Фомино воскресенье, Антипасха. У белорусов — Фаміна нядзеля, Правадная нядзеля, у украинцев — Красна гірка, Ляля или Леля, у сербов — Антипасха, Томина недеља.

История праздника

Считается, что зародился он еще в дохристианской Руси.

У многих народов горы считались местом обитания богов и в то же время естественной границей обитания племени. Историк и религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что холмы и горы у славян были местами ритуальными, до прихода христианства на них располагались идолы. Им приносили жертвы и жгли костры. Позднее на месте славянских капищ на горах стали возводить храмы.

В православном календаре этот день обозначен как Антипасха. Но приставка "анти" в названии не противопоставляет этот праздник Пасхе, а означает "подобно", т.е. повторение Пасхи, возвращение к главному православному торжеству.

"Название же Фомина неделя происходит от имени апостола Фомы. После своего воскресения Христос явился к ученикам, но Фомы с ними не было. Когда апостолы рассказали Фоме о том, что говорили с воскресшим Христом, он ответил им: "Не поверю пока сам не увижу ран Его от гвоздей и не вложу руку свою в раны Его".

Через неделю после своего воскресения Христос явился апостолу Фоме со словами: "подай руку твою Фома и вложи в раны мои. И не будь неверующим, но верующим". Отсюда, кстати, и взято крылатое выражение "Фома неверующий", — поясняет Анна Бахтиярова.

Церковные традиции Красной горки

В православном календаре Красная горка обозначена как Антипасха — особый день, завершающий пасхальный цикл, который имеет свои обычаи и традиции.

Богослужения в храмах

В день Антипасхи в православных храмах совершается торжественная литургия с такой же светлой радостью, как и во время празднования Пасхи. Богослужение посвящено событию Воскресения Христова и апостолу Фоме, который, увидев раны Спасителя, исповедал: "Господь мой и Бог мой". Смысл праздника — в утверждении пути к вере через личный поиск и духовное переживание. Антипасха обновляет пасхальную радость и напоминает о возможности внутреннего преображения.

Окончание Светлой седмицы

Приставка "анти" в слове "Антипасха" не противопоставляет этот праздник Пасхе, а означает "подобно", то есть повторение, возвращение к главному православному торжеству. В этот день в храмах в последний раз служат литургию в пасхальном обряде. Формально пасхальное торжество длится сорок дней, до Вознесения. Но именно Антипасха замыкает первую, самую торжественную неделю.

Возобновление венчаний после Великого поста

Красная горка — первый день после долгого перерыва, когда Церковь вновь совершает таинство венчания, которые во время Великого поста, а также в течение Светлой седмицы не проводятся. Так, в этот день начинается новый свадебный сезон, что во многом определило народный характер праздника как главного дня для свадеб.

Народные традиции и обычаи

Народные традиции Красной горки складывались на протяжении столетий. Праздник был наполнен обрядами, каждый из которых имел символическое значение — будь то встреча весны, поминовение предков или выбор пары.

Закликание весны

Одним из обычаев этого праздничного дня был призыв весны. Молодые люди одевались нарядно и на высоком месте встречали рассвет, водили хороводы. А затем продолжали гулянья на улице, с танцами и играми. Это были своего рода смотрины потенциальных невест и женихов.

Хороводы и гулянья

После заклички весны начинались массовые гулянья: хороводы, танцы, игры. Народные мероприятия проходили на открытом воздухе, на пригорках и лужайках. Сидеть в этот праздничный день считается дурной приметой, поэтому все, особенно молодые, выходили на улицу, знакомились и устраивали массовые игры. Атмосфера гуляний была радостной и торжественной, ведь это завершение Светлой седмицы.

Катание яиц с горки

Анна Бахтиярова напоминает еще об одном обычае: катание крашеных яиц с горки. Начало этому обычаю было положено еще в славянском язычестве, где яйцо было символом жизни.

"Катание яйца — символическое оплодотворение земли после зимы. Позднее этот обряд стал носить развлекательный характер: молодежь гадала, если яйцо прокатилось ровно и не разбилось -– владельца ожидают счастье и удача. Еще позднее стали катать ради забавы, у кого дальше укатилось, тот и победил. Или чье яйцо стукнулось о другое, тот забирает оба яйца", — говорит эксперт.

Окликание молодых

Особым обычаем в этот день было "окликание молодых" — поздравление пар, недавно вступивших в брак. Односельчане приходили к домам молодоженов, пели им песни и желали счастья. По традиции старшие одаривали молодых — невесток и зятьев — подарками.

Совместная трапеза

По традиции на Красную горку следует накрывать богатый стол, где обязательно должны присутствовать крашеные яйца зеленого и желтого оттенков, символизирующие пробуждение природы, а также творожная пасха и кулич. Хозяйки пекут на праздник домашний хлеб, пироги и блины.

В старину столы накрывали вокруг горы или холма, где и происходило основное празднество: после песнопений и гуляния все садились за общий стол и трапезничали, угощая друг друга крашеными яйцами и выпечкой.

Опахивание полей

В Красную горку было принято опахивать поля. Женщины с иконами собирались за деревней, вспахивали землю вокруг села и рисовали кресты сохой на дорожках, символически защищая землю от засухи, наводнения и других напастей.

Традиции и обычаи на Красную горку Традиция Описание Символика Свадьбы Венчания, сватовства, смотрины Плодородие, новая жизнь Гулянья на горе Хороводы, игры на возвышенности Встреча весны, радость Закликание весны Веснянки, обряды тепла и солнца Языческие корни Катание яиц Крашеные яйца скатывают с горки Символ жизни, гадание Поминовение Поминание усопших после Пасхи Память предков Опахивание Обход полей женщинами Защита земли от напастей

Свадьбы на Красную горку

Красная горка издавна считалась лучшим временем для свадеб и до сих пор остается одним из самых популярных дней для венчания в православной традиции. Народная поговорка гласила: "Кто на Красную горку женится, вовек не разведется".

Гулянья во время праздника становились местом знакомства, сватовства и окончательных договоренностей о браке. Народные обряды — каравай, осыпание зерном, символические действия у воды — подчеркивали пожелание достатка и продолжения рода. Церковное венчание в первое воскресенье после Пасхи воспринималось как особое благословение новой семьи

"Красная горка — это первый день, когда после строгих запретов Великого поста, молодым, наконец, разрешали венчаться. К примеру, на Масленицу молодые знакомились, а на Красную горку-сватались и женились. Сватовство проходило в два этапа: в первый раз сватам жениха принято было отказывать. Сваты возвращались с грустным известием об отказе, затем жених засылал сватов снова к невесте и во второй раз получал согласие родителей девушки отдать за него дочь.

Считалось, что пары, обручившиеся на Красную горку, будут жить долго и счастливо. Особого внимания заслуживает платье невесты, оно непременно должно было быть красным с золотой вышивкой. От обилия позолоченных украшений вес платья богатой невесты мог достигать 20 килограммов", — рассказывает Лариса Алешина.

Как отмечают Красную горку в разных регионах России

Праздник отмечался по всей России, однако в разных регионах у него были свои особенности. Сегодня часть этих традиций возрождается в рамках народных фестивалей и культурных мероприятий.

Центральная Россия

В центральных губерниях Красная горка считалась праздником молодежи. Главными событиями дня были хороводы на пригорках, смотрины невест и начало сватовства. На праздничный стол обязательно ставили кулич, пасху, крашеные яйца и блины.

Южные регионы

На юге России праздник отличался особым размахом гуляний. Здесь сохранялся обычай опахивания полей — женщины торжественным шествием обходили поле, защищая будущий урожай. Народные игры и хороводы длились весь день и нередко продолжались всю ночь.

Северные традиции

На севере страны Красная горка нередко совпадала с первым выходом скота на пастбище, что было событием не менее важным, чем само торжество. Здесь особое место занимали обряды, связанные с поминовением предков: на могилы приносили крашеные яйца и куличи, возвещая умершим о Воскресении Христовом.

Что можно и нельзя делать на Красную горку

Праздник сопровождался четкими правилами поведения, которые, по народным представлениям, определяли благополучие на весь год.

Что можно и нельзя делать в день Красной горки Можно Нельзя Венчаться и вступать в брак Выполнять тяжелую домашнюю работу и тревожить землю Гулять на природе, водить хороводы Оставаться дома без причины Поминать усопших Ругаться и ссориться Начинать сватовство Предаваться унынию и плакать Встречать весну, петь веснянки Надевать старую одежду Накрывать праздничный стол и проводить пышные застолья Выбрасывать остатки еды

"Плохой приметой считалось оставаться дома без уважительной причины — это сулило неудачи в любви. Запрещалось ссориться, предаваться унынию и плакать, чтобы не "запрограммировать" весь год на печаль. Не рекомендовалось заниматься тяжелой домашней работой: верили, что так можно "задержать" весну и отпугнуть радость обновления", — подчеркивает Лариса Микаллеф.

Приметы и поверья

С Красной горкой связано множество народных примет и поверий, которые отражают древние представления о связи весеннего обновления природы и человеческой судьбы.

Ключевые приметы:

Если в этот день сидеть дома, то можно навсегда остаться в одиночестве или сочетаться браком с нелюбимым человеком. Яйца красили в зеленые и желтые цвета, символизирующие пробуждение природы: в православии яйцо — символ вечной жизни, в язычестве — символ плодородия. Нельзя ссориться и обижаться друг на друга. Тяжелый труд под запретом: в этот день нельзя тревожить землю-кормилицу. Одежда непременно должна быть новой — в старой отмечать праздник плохая примета: не будет в доме достатка. Старшие должны одаривать молодых — невесток и зятьев — подарками.

С этим днем также связывали погодные приметы. Если на праздник стоит солнечная и ясная погода, год будет удачным и урожайным, дождь — к затяжной весне, снег — к холодному лету, а теплый тихий вечер — к жаркому и сухому лету.

Приметы на Красную горку Примета Значение Ясная, солнечная погода К хорошему урожаю и удачному году Дождь К затяжной весне, задержке посевной Снег К холодному лету Теплый тихий вечер К жаркому и сухому лету Много людей на гуляньях К миру и согласию в общине Удачное сватовство Крепкий, благословенный брак

Существовали поверья, связанные и с поминовением предков: весной граница между мирами будто становилась тоньше, а усопшие "радовались" пробуждению земли. Если в этот день приснится умерший родственник — это сулит удачу в делах и крепкое здоровье.