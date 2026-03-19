Красная горка в 2026 году: какого числа и что это за праздник

Красная горка 2026: какого числа, традиции, что можно и что нельзя делать в праздник
Красная горка — народный и церковный праздник, который отмечается 19 апреля в 2026 году. Суть события, связь с Пасхой, значение и история названия, традиции, богослужение, что можно и нельзя делать и почему это время свадеб.
2026-03-19T16:49:00+03:00
Лариса Микаллеф
Лариса Микаллеф
Лариса Микаллеф
Красная горка, или Антипасха, приходится на первое воскресенье после православной Пасхи. Когда появился праздник и на какое число выпадает в 2026 году, суть и традиции торжества, почему такое название, церковные каноны и народные обычаи — в материале РИА Новости.
Когда отмечается Красная горка в 2026 году
У Красной горки нет фиксированной даты — она зависит от наступления Пасхи. В 2026 году праздник приходится на 19 апреля (воскресенье).
Даты Красной горки в ближайшие годы
Год
Дата Пасхи
Дата Красной горки
День недели
2025
20 апреля
27 апреля
воскресенье
2026
12 апреля
19 апреля
воскресенье
2027
2 мая
9 мая
воскресенье
2028
16 апреля
23 апреля
воскресенье
2029
8 апреля
15 апреля
воскресенье
Красная горка — неофициальный праздник на федеральном уровне, однако многие россияне отмечают его как продолжение Пасхи: посещают храм, выходят на природу, участвуют в народных гуляньях.
"Праздник Красной горки соединяет в себе древние весенние обряды и христианскую традицию Антипасхи, или Фомина воскресенья, создавая уникальный сплав народной культуры и церковного календаря", — комментирует заместитель заведующего кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, автор православных книг и статей Лариса Микаллеф.
Следующее воскресенье после Пасхи
называют Антипасхой
(напротив Пасхи), Фоминой неделей, Красной горкой. В храмах последний раз служат литургию в пасхальном обряде, а тексты богослужений посвящены событию Воскресения Христова и апостолу Фоме. Народное название праздника — Красная горка — восходит к языческим временам и в первую очередь касается бога солнца Ярилы.
Народное название и языческие корни
Истоки Красной горки уходят в дохристианскую эпоху.
"Красная горка" восходит к языческим корням наших предков — восточных славян, чествовавших Ярилу, сына Велеса и Лели, бога плодородия, пробуждения природы и неукротимой жизненной энергии. Ярила — молодой бог, полный сил и могущества. "Красная горка" — чествование молодых, отсюда и вьюницы — песни юных. А еще это преимущественно девичий, женский праздник. Девушки пели песни и водили хороводы, закликали весну веснянками. Женщины опахивали землю — древний обряд, оберегающий родную землю от засухи, наводнения и других напастей", — объясняет языческую природу праздника кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Алешина.
С принятием христианства на Руси древние обычаи не исчезли, а органично вплелись в новую традицию. Весенние гулянья и свадебные обряды сохранились, получив иное духовное осмысление.
Почему "красная" и почему "горка"
Как объясняет Лариса Алешина, значение названия "Красная горка" происходит от старославянского языка: "красный" — красивый, как "весна красна", "красная девица", "красный молодец", "красное место".
Для народных гуляний выбирали места, просохшие от влаги и покрытые первой зеленью, а кое-где и цветами. Чаще всего это были возвышенности, пригорки, поэтому и праздник называется Красная горка.
В христианской символике мотив возвышения наполняется новым смыслом. По словам Ларисы Микаллеф, слово "красный" в древнерусском языке означало "красивый", "радостный", "лучший" — именно в этом значении оно закрепилось в названии праздника.
Словосочетание "Красная горка" образует образ "радостной возвышенности" — места, где человек встречает обновление природы и торжество жизни. В христианской символике этот мотив отсылает к теме воскресения и духовного преображения.
При этом у больших народов праздник носил свои названия. У русских — Кликушное воскресенье, Радостное воскресенье, Фомино воскресенье, Антипасха. У белорусов — Фаміна нядзеля, Правадная нядзеля, у украинцев — Красна гірка, Ляля или Леля, у сербов — Антипасха, Томина недеља.
Считается, что зародился он еще в дохристианской Руси.
У многих народов горы считались местом обитания богов и в то же время естественной границей обитания племени. Историк и религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что холмы и горы у славян были местами ритуальными, до прихода христианства на них располагались идолы. Им приносили жертвы и жгли костры. Позднее на месте славянских капищ на горах стали возводить храмы.
В православном календаре этот день обозначен как Антипасха. Но приставка "анти" в названии не противопоставляет этот праздник Пасхе, а означает "подобно", т.е. повторение Пасхи, возвращение к главному православному торжеству.
"Название же Фомина неделя происходит от имени апостола Фомы. После своего воскресения Христос явился к ученикам, но Фомы с ними не было. Когда апостолы рассказали Фоме о том, что говорили с воскресшим Христом, он ответил им: "Не поверю пока сам не увижу ран Его от гвоздей и не вложу руку свою в раны Его".
Через неделю после своего воскресения Христос явился апостолу Фоме со словами: "подай руку твою Фома и вложи в раны мои. И не будь неверующим, но верующим". Отсюда, кстати, и взято крылатое выражение "Фома неверующий", — поясняет Анна Бахтиярова.
Церковные традиции Красной горки
В православном календаре Красная горка обозначена как Антипасха — особый день, завершающий пасхальный цикл, который имеет свои обычаи и традиции.
В день Антипасхи в православных храмах совершается торжественная литургия с такой же светлой радостью, как и во время празднования Пасхи. Богослужение посвящено событию Воскресения Христова и апостолу Фоме, который, увидев раны Спасителя, исповедал: "Господь мой и Бог мой". Смысл праздника — в утверждении пути к вере через личный поиск и духовное переживание. Антипасха обновляет пасхальную радость и напоминает о возможности внутреннего преображения.
Окончание Светлой седмицы
Приставка "анти" в слове "Антипасха" не противопоставляет этот праздник Пасхе, а означает "подобно", то есть повторение, возвращение к главному православному торжеству. В этот день в храмах в последний раз служат литургию в пасхальном обряде. Формально пасхальное торжество длится сорок дней, до Вознесения. Но именно Антипасха замыкает первую, самую торжественную неделю.
Возобновление венчаний после Великого поста
Красная горка — первый день после долгого перерыва, когда Церковь вновь совершает таинство венчания, которые во время Великого поста, а также в течение Светлой седмицы не проводятся. Так, в этот день начинается новый свадебный сезон, что во многом определило народный характер праздника как главного дня для свадеб.
Народные традиции и обычаи
Народные традиции Красной горки складывались на протяжении столетий. Праздник был наполнен обрядами, каждый из которых имел символическое значение — будь то встреча весны, поминовение предков или выбор пары.
Одним из обычаев этого праздничного дня был призыв весны. Молодые люди одевались нарядно и на высоком месте встречали рассвет, водили хороводы. А затем продолжали гулянья на улице, с танцами и играми. Это были своего рода смотрины потенциальных невест и женихов.
После заклички весны начинались массовые гулянья: хороводы, танцы, игры. Народные мероприятия проходили на открытом воздухе, на пригорках и лужайках. Сидеть в этот праздничный день считается дурной приметой, поэтому все, особенно молодые, выходили на улицу, знакомились и устраивали массовые игры. Атмосфера гуляний была радостной и торжественной, ведь это завершение Светлой седмицы.
Анна Бахтиярова напоминает еще об одном обычае: катание крашеных яиц с горки. Начало этому обычаю было положено еще в славянском язычестве, где яйцо было символом жизни.
"Катание яйца — символическое оплодотворение земли после зимы. Позднее этот обряд стал носить развлекательный характер: молодежь гадала, если яйцо прокатилось ровно и не разбилось -– владельца ожидают счастье и удача. Еще позднее стали катать ради забавы, у кого дальше укатилось, тот и победил. Или чье яйцо стукнулось о другое, тот забирает оба яйца", — говорит эксперт.
Особым обычаем в этот день было "окликание молодых" — поздравление пар, недавно вступивших в брак. Односельчане приходили к домам молодоженов, пели им песни и желали счастья. По традиции старшие одаривали молодых — невесток и зятьев — подарками.
По традиции на Красную горку следует накрывать богатый стол, где обязательно должны присутствовать крашеные яйца зеленого и желтого оттенков, символизирующие пробуждение природы, а также творожная пасха и кулич. Хозяйки пекут на праздник домашний хлеб, пироги и блины.
В старину столы накрывали вокруг горы или холма, где и происходило основное празднество: после песнопений и гуляния все садились за общий стол и трапезничали, угощая друг друга крашеными яйцами и выпечкой.
В Красную горку было принято опахивать поля. Женщины с иконами собирались за деревней, вспахивали землю вокруг села и рисовали кресты сохой на дорожках, символически защищая землю от засухи, наводнения и других напастей.
Традиции и обычаи на Красную горку
Традиция
Описание
Символика
Свадьбы
Венчания, сватовства, смотрины
Плодородие, новая жизнь
Гулянья на горе
Хороводы, игры на возвышенности
Встреча весны, радость
Закликание весны
Веснянки, обряды тепла и солнца
Языческие корни
Катание яиц
Крашеные яйца скатывают с горки
Символ жизни, гадание
Поминовение
Поминание усопших после Пасхи
Память предков
Опахивание
Обход полей женщинами
Защита земли от напастей
Красная горка издавна считалась лучшим временем для свадеб и до сих пор остается одним из самых популярных дней для венчания в православной традиции. Народная поговорка гласила: "Кто на Красную горку женится, вовек не разведется".
Гулянья во время праздника становились местом знакомства, сватовства и окончательных договоренностей о браке. Народные обряды — каравай, осыпание зерном, символические действия у воды — подчеркивали пожелание достатка и продолжения рода. Церковное венчание в первое воскресенье после Пасхи воспринималось как особое благословение новой семьи
"Красная горка — это первый день, когда после строгих запретов Великого поста, молодым, наконец, разрешали венчаться. К примеру, на Масленицу молодые знакомились, а на Красную горку-сватались и женились. Сватовство проходило в два этапа: в первый раз сватам жениха принято было отказывать. Сваты возвращались с грустным известием об отказе, затем жених засылал сватов снова к невесте и во второй раз получал согласие родителей девушки отдать за него дочь.
Считалось, что пары, обручившиеся на Красную горку, будут жить долго и счастливо. Особого внимания заслуживает платье невесты, оно непременно должно было быть красным с золотой вышивкой. От обилия позолоченных украшений вес платья богатой невесты мог достигать 20 килограммов", — рассказывает Лариса Алешина.
Как отмечают Красную горку в разных регионах России
Праздник отмечался по всей России, однако в разных регионах у него были свои особенности. Сегодня часть этих традиций возрождается в рамках народных фестивалей и культурных мероприятий.
В центральных губерниях Красная горка считалась праздником молодежи. Главными событиями дня были хороводы на пригорках, смотрины невест и начало сватовства. На праздничный стол обязательно ставили кулич, пасху, крашеные яйца и блины.
На юге России праздник отличался особым размахом гуляний. Здесь сохранялся обычай опахивания полей — женщины торжественным шествием обходили поле, защищая будущий урожай. Народные игры и хороводы длились весь день и нередко продолжались всю ночь.
На севере страны Красная горка нередко совпадала с первым выходом скота на пастбище, что было событием не менее важным, чем само торжество. Здесь особое место занимали обряды, связанные с поминовением предков: на могилы приносили крашеные яйца и куличи, возвещая умершим о Воскресении Христовом.
Что можно и нельзя делать на Красную горку
Праздник сопровождался четкими правилами поведения, которые, по народным представлениям, определяли благополучие на весь год.
Что можно и нельзя делать в день Красной горки
Можно
Нельзя
Венчаться и вступать в брак
Выполнять тяжелую домашнюю работу и тревожить землю
Гулять на природе, водить хороводы
Оставаться дома без причины
Поминать усопших
Ругаться и ссориться
Начинать сватовство
Предаваться унынию и плакать
Встречать весну, петь веснянки
Надевать старую одежду
Накрывать праздничный стол и проводить пышные застолья
Выбрасывать остатки еды
"Плохой приметой считалось оставаться дома без уважительной причины — это сулило неудачи в любви. Запрещалось ссориться, предаваться унынию и плакать, чтобы не "запрограммировать" весь год на печаль. Не рекомендовалось заниматься тяжелой домашней работой: верили, что так можно "задержать" весну и отпугнуть радость обновления", — подчеркивает Лариса Микаллеф.
С Красной горкой связано множество народных примет и поверий, которые отражают древние представления о связи весеннего обновления природы и человеческой судьбы.
- Если в этот день сидеть дома, то можно навсегда остаться в одиночестве или сочетаться браком с нелюбимым человеком.
- Яйца красили в зеленые и желтые цвета, символизирующие пробуждение природы: в православии яйцо — символ вечной жизни, в язычестве — символ плодородия.
- Нельзя ссориться и обижаться друг на друга.
- Тяжелый труд под запретом: в этот день нельзя тревожить землю-кормилицу.
- Одежда непременно должна быть новой — в старой отмечать праздник плохая примета: не будет в доме достатка.
- Старшие должны одаривать молодых — невесток и зятьев — подарками.
С этим днем также связывали погодные приметы. Если на праздник стоит солнечная и ясная погода, год будет удачным и урожайным, дождь — к затяжной весне, снег — к холодному лету, а теплый тихий вечер — к жаркому и сухому лету.
Приметы на Красную горку
Примета
Значение
Ясная, солнечная погода
К хорошему урожаю и удачному году
Дождь
К затяжной весне, задержке посевной
Снег
К холодному лету
Теплый тихий вечер
К жаркому и сухому лету
Много людей на гуляньях
К миру и согласию в общине
Удачное сватовство
Крепкий, благословенный брак
Существовали поверья, связанные и с поминовением предков: весной граница между мирами будто становилась тоньше, а усопшие "радовались" пробуждению земли. Если в этот день приснится умерший родственник — это сулит удачу в делах и крепкое здоровье.
Также по народному обычаю, начиная с этого воскресенья, люди посещали кладбища, принося туда крашеные яйца и сладости, возвещая умершим весть о Воскресении Христа. Однако духовенство рекомендует воздерживаться от посещения кладбища именно в этот день, поскольку для поминовения усопших в церковном календаре предусмотрен особый день — Радоница, которая в 2026 году приходится на 21 апреля.