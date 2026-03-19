Ситуация в отношениях США и Белоруссии значительно улучшилась, заявил Коул

МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Cпецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что ситуация в отношениях между Вашингтоном и Минском значительно улучшилась.

"Ситуация значительно улучшилась. Мы прошли очень большой путь с тех пор, как в первый раз приехали сюда для встречи с президентом. Ситуация очень улучшилась", - сказал Коул, говоря о двусторонних отношениях. Его слова приводит агентств Белта.