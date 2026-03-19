Президент Колумбии запретил наемничество

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством, сообщил депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо.

Конгресс Колумбии 3 декабря 2025-го одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ поступил на окончательное утверждение президента.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.