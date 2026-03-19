Президент Колумбии Густаво Петро утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством, сообщил депутат от правящей коалиции... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T20:51:00+03:00
Президент Колумбии запретил наемничество
Колумбия запретила наемничество на фоне вербовки колумбийцев в ВСУ
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством, сообщил депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо.
"Прекрасная новость! Президент Густаво Петро
подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наемников", — написал он в соцсети X
Соответствующий документ опубликован на портале административного департамента администрации президента.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025-го одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ поступил на окончательное утверждение президента.
Густаво Петро в июле прошлого года назвал наемничество "ограблением страны". Так он ответил на заявление посла России в Боготе Николая Тавдумадзе
о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину
воевать на стороне Киева, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.