Президент Колумбии запретил наемничество - РИА Новости, 19.03.2026
20:27 19.03.2026 (обновлено: 20:51 19.03.2026)
Президент Колумбии запретил наемничество
Президент Колумбии Густаво Петро утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством, сообщил депутат от правящей коалиции... РИА Новости, 19.03.2026
Президент Колумбии запретил наемничество

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством, сообщил депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо.
"Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наемников", — написал он в соцсети X.
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что его завербовали через рекламу в TikTok
Соответствующий документ опубликован на портале административного департамента администрации президента.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025-го одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ поступил на окончательное утверждение президента.
Густаво Петро в июле прошлого года назвал наемничество "ограблением страны". Так он ответил на заявление посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину воевать на стороне Киева, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
В сети высмеяли появление в ВСУ канадского наемника-трансвестита*
