Гуцул и Попан не доставили в апелляционную палату Кишинева
Гуцул и Попан не доставили в апелляционную палату Кишинева - РИА Новости, 19.03.2026
Гуцул и Попан не доставили в апелляционную палату Кишинева
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан вновь не были доставлены в зал заседаний апелляционной палаты... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T11:38:00+03:00
2026-03-19T11:38:00+03:00
2026-03-19T11:38:00+03:00
кишинев
молдавия
гагаузия
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул
Гуцул и Попан не доставили в апелляционную палату Кишинева
РИА Новости: Гуцул и Попан снова не доставили в апелляционную палату Кишинева
КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан вновь не были доставлены в зал заседаний апелляционной палаты Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в апелляционной палате Кишинева
продолжились слушания по делу Гуцул
и Попан, обе фигурантки вновь участвуют по видеосвязи, несмотря на ходатайства защиты об их личном присутствии в зале суда. Подсудимые участвуют в слушаниях посредством видеотрансляции из следственного изолятора. Защита неоднократно опротестовывала такой формат, настаивая на личном присутствии политиков в суде.
Международный адвокат Уильям Жюли назвал недопустимым отказ в физическом присутствии Гуцул на процессе. "Я не вижу для этого никаких веских причин. Евгения Гуцул не представляет риска побега, она женщина ростом полтора метра. Минимум, на который она имеет право, когда решается вопрос о годах тюрьмы — это находиться в зале суда", — заявил адвокат журналистам.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы в полуоткрытой тюрьме по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии
утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией
после 2023 года.️