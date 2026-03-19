Жительницу Киева ошибочно объявили в розыск за уклонение от мобилизации

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Жительницу Киева безосновательно внесли в реестр военнообязанных "Резерв+" и объявили в розыск за уклонение от мобилизации, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"Я поставила себе "Резерв+", обновила там данные, и действительно подтянулись данные. Солдат, категория учета военнообязанных клубов и библиотек, художник. Ну я филолог… Никто ничего не проверял, придумали, что захотели… Я подана в нацполицию в розыск в связи с уклонением от мобилизации. У меня нет ни медицинского, ни фармацевтического образования, и добровольно я никуда не обращалась", - сообщила женщина в комментарии "Общественному".

Женщина сообщила, что работает руководителем отдела кадров в одной из компаний. Когда она подавала отчетность в минобороны о военнообязанных в ее компании в прошлом году, то обнаружила себя в реестре военнообязанных как солдата. По ее словам, через полгода ей позвонили из военкомата в Харькове и сообщили, что она находится в розыске. Женщина обновила приложение "Резерв+" и увидела в нем подтверждение, что она в розыске, и данные о пройденной военно-врачебной комиссии 20-летней давности. После обращения с запросами в военкомат ей посоветовали подать заявление на исправление данных онлайн или обратиться в военкомат с документами.

По словам ее адвоката, внесение данных женщины в реестр военнообязанных было безосновательным. Процедуру нарушили на нескольких этапах: при отсутствии фактической повестки, при игнорировании места жительства и регистрации женщины. Как сообщает "Общественное", на этой неделе женщину сняли с розыска. Она продолжает писать запросы и жалобы, чтобы ее сняли и с воинского учета. Если это не поможет, то будет обращаться в суд.

Ранее в украинском минобороны объявили о новой версии приложения "Резерв+", которая уже доступна пользователям. Теперь военнообязанные смогут проще узнать о том, попали ли они в розыск военкоматом.