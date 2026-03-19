В Хабаровске возбудили дело по покушению на убийство из-за взрыва гранаты

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство в Хабаровске, где в четверг вечером взорвали гранату, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Да (взорвали гранату – ред.), у нас ВУД (возбуждено уголовное дело – ред.)", – ответили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО на вопрос, может ли ведомство подтвердить взрыв гранаты в Хабаровске

Собеседник агентства уточнил что дело возбуждено по факту покушения на убийство.