Рейтинг@Mail.ru
В столице Катара прозвучал сигнал воздушной тревоги - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 19.03.2026 (обновлено: 17:47 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/katar-2081764224.html
В столице Катара прозвучал сигнал воздушной тревоги
В столице Катара прозвучал сигнал воздушной тревоги - РИА Новости, 19.03.2026
В столице Катара прозвучал сигнал воздушной тревоги
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице Катара Дохе перед началом пресс-конференции премьер-министра, главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T17:42:00+03:00
2026-03-19T17:47:00+03:00
катар
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6682ad091aeba25b7337146754499f50.jpg
https://ria.ru/20260319/ssha-2081556480.html
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e56430d905b475d20958cfa0fa7be57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
В столице Катара прозвучал сигнал воздушной тревоги

Сигнал воздушной тревоги звучал в Дохе перед брифингом глав МИД Катара и Турции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНебоскребы в столице Катара Дохе
Небоскребы в столице Катара Дохе - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице Катара Дохе перед началом пресс-конференции премьер-министра, главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани и его турецкого коллеги Хакана Фидана, передает корреспондент РИА Новости.
За несколько минут до начала пресс-конференции в здании канцелярии эмира в центре Дохи на всех мобильных телефонах раздались громкие звуки воздушной тревоги, и пришло сообщение о необходимости укрыться в закрытых безопасных помещениях вдали от окон и дверей.
Через десять минут после этого пришло сообщение о ликвидации воздушной угрозы силами ПВО Катара.
КатарВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала