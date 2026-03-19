15:39 19.03.2026
В Карелии предложили изменить порядок выплат "северных" надбавок силовикам
Депутаты Заксобрания Карелии предложили изменить порядок начисления "северной" надбавки сотрудникам силовых структур, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.03.2026
© Фото: пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Карелии предложили изменить порядок начисления "северной" надбавки сотрудникам силовых структур, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В документе парламентарии просят установить выплату "северных" надбавок в полном объеме сотрудникам силовых структур с первого дня работы, а не после пяти лет выслуги.
По мнению депутатов, данная мера поможет привлечь кадры на службу в органы правопорядка и повысить привлекательность работы в органах правопорядка. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем парламента Элиссаном Шандаловичем.
"Речь идет о 80% для районов Крайнего Севера, 50% – для местностей, приравненных к Крайнему Северу", – сказал председатель парламентского комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев, его слова приводит пресс-служба регпарламента.
Шандалович обратил внимание на то, что в 2020 году региональные власти установили выплату северных надбавок в полном объеме для работников бюджетной сферы регионального уровня.
"Мы принимали на республиканском уровне установление северных выплат с первого дня специалистам, работающим в государственных учреждениях Республики Карелия, – это педагоги, врачи, социальные работники и многие другие. Я думаю, абсолютно справедливо будет такое обращение отправить и по сотрудникам правоохранительных органов", – сказал спикер Заксобрания.
 
