Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/kareliya-2081684094.html
Парламентарии Карелии ввели дополнительные меры поддержки участников СВО
Парламентарии Карелии ввели дополнительные меры поддержки участников СВО
Законодательное Собрание Карелии установило новые меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2026
республика карелия
сво
поддержка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023934868_0:130:2560:1570_1920x0_80_0_0_2d5987c580f343030533f73051f79e64.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023934868_148:0:2413:1699_1920x0_80_0_0_a05ef67ff37cb4cab085871b54b89cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Республика Карелия, СВО, поддержка
Парламентарии Карелии ввели дополнительные меры поддержки участников СВО

Заксобрание Карелии ввело новые меры поддержки участников спецоперации

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияЭлиссан Шандалович
Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Элиссан Шандалович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Законодательное Собрание Карелии установило новые меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба республиканского регпарламента.
По словам председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича, депутаты закрепили преимущественное право на получение жилья для участников специальной военной операции, которые имеют статус детей-сирот.
"Наши ребята проявляют героизм, выполняя свой долг, сражаясь за Родину, и обеспечение их жильем – важная мера поддержки, знак нашей заботы и благодарности", – приводит пресс-служба регпарламента слова спикера.
В бюджете Карелии на предоставление жилья детям-сиротам предусмотрено более 400 миллионов рублей. Планируется, что в этом году в регионе будут обеспечены жильем 138 детей-сирот.
Депутаты, по словам спикера парламента, также внесли изменения в региональный закон "О порядке и нормативах заготовки древесины гражданами для собственных нужд". Он действует в Карелии с 2007 года и определяет нормативы, порядок заготовки древесины и заключения договоров купли-продажи, а также ставки для оплаты древесины.
"Преимущественное внеочередное право на заготовку древесины теперь предоставлено участникам специальной военной операции и членам их семей. Они могут использовать ее для строительства дома, бани, отопления и других нужд", – сказал председатель Законодательного Собрания.
При этом для данной категории заявителей депутаты установили льготную ставку с понижающим коэффициентом 0,1, то есть скидка составит 90%, отметил Шандалович.
Граждане осуществляют заготовку древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. В соответствии с действующим законодательством древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.
 
Республика КарелияСВОподдержка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала