Парламентарии Карелии ввели дополнительные меры поддержки участников СВО

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Законодательное Собрание Карелии установило новые меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба республиканского регпарламента.

По словам председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича, депутаты закрепили преимущественное право на получение жилья для участников специальной военной операции, которые имеют статус детей-сирот.

"Наши ребята проявляют героизм, выполняя свой долг, сражаясь за Родину, и обеспечение их жильем – важная мера поддержки, знак нашей заботы и благодарности", – приводит пресс-служба регпарламента слова спикера.

В бюджете Карелии на предоставление жилья детям-сиротам предусмотрено более 400 миллионов рублей. Планируется, что в этом году в регионе будут обеспечены жильем 138 детей-сирот.

Депутаты, по словам спикера парламента, также внесли изменения в региональный закон "О порядке и нормативах заготовки древесины гражданами для собственных нужд". Он действует в Карелии с 2007 года и определяет нормативы, порядок заготовки древесины и заключения договоров купли-продажи, а также ставки для оплаты древесины.

"Преимущественное внеочередное право на заготовку древесины теперь предоставлено участникам специальной военной операции и членам их семей. Они могут использовать ее для строительства дома, бани, отопления и других нужд", – сказал председатель Законодательного Собрания.

При этом для данной категории заявителей депутаты установили льготную ставку с понижающим коэффициентом 0,1, то есть скидка составит 90%, отметил Шандалович.