12:08 19.03.2026 (обновлено: 15:02 19.03.2026)
День ветеранов боевых действий официально утвердили в Карелии
День ветеранов боевых действий официально утвердили в Карелии
Депутаты Законодательного собрания Карелии установили 1 июля Днем ветеранов боевых действий в республике, сообщил председатель парламента Элиссан Шандалович. РИА Новости, 19.03.2026
Республика Карелия, Артур Парфенчиков
День ветеранов боевых действий официально утвердили в Карелии

День ветеранов боевых действий будут официально праздновать в Карелии 1 июля

© Фото: пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияПредседатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Карелии установили 1 июля Днем ветеранов боевых действий в республике, сообщил председатель парламента Элиссан Шандалович.
Соответствующий законопроект парламентарии приняли в первом и втором окончательном чтениях в четверг.
"Коллеги, сегодня мы внесли в календарь памятных дат Карелии День ветеранов боевых действий. Теперь у него появился официальный статус. Отмечаться он будет 1 июля", — сказал Шандалович по итогам голосования, его слова привели в пресс-службе Заксобрания республики.
Он добавил, что в республике проживают почти 13 тысяч человек, которые имеют статус ветерана боевых действий. Их вклад в защиту национальных интересов страны не должен оставаться без общественного признания.
Начиная с этого года, ежегодно 1 июля в республике будут проводиться официальные мероприятия, чтобы сохранить память о земляках — ветеранах, сражавшихся в Афганистане, Сирии, на Северном Кавказе, в зоне специальной военной операции, а также содействовать патриотическому воспитанию молодежи.
Как отметил Шандалович, инициатива была предложена председателем Карельской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил России Виктором Константиновым. Поддержана региональным оргкомитетом "Победа". Законопроект также получил поддержку ветеранских организаций республики.
С законодательной инициативой установить новую памятную дату выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и группа депутатов парламента.
Согласно региональному законодательству, ветераны боевых действий в Карелии освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, а также мотоциклы и мотороллеры. Инвалиды боевых действий в Карелии могут бесплатно получить земельные участки.
С 2009 года, несмотря на отсутствие официального статуса, по инициативе ветеранов боевых действий 1 июля отмечается в стране как День ветеранов боевых действий. В 40 субъектах России, в том числе в восьми регионах Северо-Западного федерального округа, такая памятная дата ранее была установлена на законодательном уровне.
