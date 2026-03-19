Почему распался легендарный дуэт "Кар-Мэн" и где они сейчас

Музыкальная группа "Кар-Мэн" во время концерта в Кремлевском Дворце съездов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В начале 90-х их называли "русскими Pet Shop Boys" и иконами стиля. Кожаные куртки, безупречная хореография и тексты про далекие страны, которые в то время казались жителям рушащегося СССР другой планетой. Группа "Кар-Мэн" не просто пела — она создала целую субкультуру "экзотик-поп".

Как создавался "клуб путешественников" российской поп-сцены и чем живут артисты в 2026 году?

Рождение легенды

В 1989 году будущие звезды Сергей Лемох и Богдан Титомир работали музыкантами у популярного исполнителя Владимира Мальцева. Идея объединить двух харизматичных парней в дуэт принадлежала композитору Аркадию Укупнику.

Первоначально проект задумывался как "экзотик-поп-дуэт", а название "Кар-Мэн" (отсылка к "человеку-автомобилю") появилось чуть позже. Музыканты предложили советскому слушателю нечто абсолютно новое: синтез танцевальной музыки, хип-хоп эстетики и концептуальных путешествий.

Взлет

Первый же альбом "Вокруг света" (1990) произвел эффект разорвавшейся бомбы. Каждая песня — музыкальный путеводитель: "Париж", "Лондон, гудбай", "Сан-Франциско", "Чио-Чио-сан".

Дуэт побеждал во всех престижных хит-парадах того времени — от "Шлягер-90" до "50/50" и "Звездного дождя", получив в итоге премию "Овация" как лучшая поп-группа. Их движения копировали на дискотеках, а стиль одежды — косухи, широкие брюки и армейские ботинки — стал униформой для молодежи начала девяностых.

Распад на пике

В 1991 году, когда популярность коллектива зашкаливала, в группе произошел раскол . Богдан Титомир покинул проект. Официальные версии разнятся: от творческих разногласий до личной неприязни. Титомир выбрал путь "первого секс-символа" и проповедника стиля "high-energy", став самостоятельной и весьма эпатажной звездой 90-х.

Сергей Лемох же проявил себя как дальновидный стратег. Он сохранил за собой бренд "Кар-Мэн", переписал вокальные партии Титомира в сольном исполнении и продолжил работу. Второй альбом "Кармания" закрепил успех проекта.

"Кар-Мэн" в 2026 году

Сегодня группа официально существует как сольный проект Сергея Лемоха с обновленной танцевальной командой. Профессиональная деятельность "Кар-Мэн" сосредоточена в нескольких ключевых направлениях: крупных ретро-фестивалях, таких как "Супердискотека 90-х" и "Авторадио. Дискотека 80-х", а также гастролях и корпоративах.

Программа состоит из проверенных временем хитов, которые проходят через современные аранжировки, не теряя при этом своей узнаваемой "энергетики Лемоха".