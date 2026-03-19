Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
Почему распался легендарный дуэт "Кар-Мэн" и где они сейчас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074223557_0:585:2048:1737_1920x0_80_0_0_166b886b706925a106e006495e315caf.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074223557_0:393:2048:1929_1920x0_80_0_0_73387f6ca48353baa8afbc60ba37d1cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Почему распался легендарный дуэт "Кар-Мэн" и где они сейчас

© РИА Новости / Александр Макаров
Музыкальная группа "Кар-Мэн" во время концерта в Кремлевском Дворце съездов
Перейти в медиабанк
Музыкальная группа "Кар-Мэн" во время концерта в Кремлевском Дворце съездов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В начале 90-х их называли "русскими Pet Shop Boys" и иконами стиля. Кожаные куртки, безупречная хореография и тексты про далекие страны, которые в то время казались жителям рушащегося СССР другой планетой. Группа "Кар-Мэн" не просто пела — она создала целую субкультуру "экзотик-поп".
Как создавался "клуб путешественников" российской поп-сцены и чем живут артисты в 2026 году?

Рождение легенды

В 1989 году будущие звезды Сергей Лемох и Богдан Титомир работали музыкантами у популярного исполнителя Владимира Мальцева. Идея объединить двух харизматичных парней в дуэт принадлежала композитору Аркадию Укупнику.
Первоначально проект задумывался как "экзотик-поп-дуэт", а название "Кар-Мэн" (отсылка к "человеку-автомобилю") появилось чуть позже. Музыканты предложили советскому слушателю нечто абсолютно новое: синтез танцевальной музыки, хип-хоп эстетики и концептуальных путешествий.

Взлет

Первый же альбом "Вокруг света" (1990) произвел эффект разорвавшейся бомбы. Каждая песня — музыкальный путеводитель: "Париж", "Лондон, гудбай", "Сан-Франциско", "Чио-Чио-сан".
Перейти в медиабанк
Дуэт побеждал во всех престижных хит-парадах того времени — от "Шлягер-90" до "50/50" и "Звездного дождя", получив в итоге премию "Овация" как лучшая поп-группа. Их движения копировали на дискотеках, а стиль одежды — косухи, широкие брюки и армейские ботинки — стал униформой для молодежи начала девяностых.

Распад на пике

В 1991 году, когда популярность коллектива зашкаливала, в группе произошел раскол. Богдан Титомир покинул проект. Официальные версии разнятся: от творческих разногласий до личной неприязни. Титомир выбрал путь "первого секс-символа" и проповедника стиля "high-energy", став самостоятельной и весьма эпатажной звездой 90-х.
Сергей Лемох же проявил себя как дальновидный стратег. Он сохранил за собой бренд "Кар-Мэн", переписал вокальные партии Титомира в сольном исполнении и продолжил работу. Второй альбом "Кармания" закрепил успех проекта.

"Кар-Мэн" в 2026 году

Сегодня группа официально существует как сольный проект Сергея Лемоха с обновленной танцевальной командой. Профессиональная деятельность "Кар-Мэн" сосредоточена в нескольких ключевых направлениях: крупных ретро-фестивалях, таких как "Супердискотека 90-х" и "Авторадио. Дискотека 80-х", а также гастролях и корпоративах.
Программа состоит из проверенных временем хитов, которые проходят через современные аранжировки, не теряя при этом своей узнаваемой "энергетики Лемоха".
Перейти в медиабанк
Богдан Титомир, в свою очередь, периодически появляется на публике как приглашенная звезда или диджей, взяв на вооружение образ "первого рэпера СССР".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала