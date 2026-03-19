Капризов заявил, что не всегда показывает лучшую игру в сезоне НХЛ
16:05 19.03.2026
Капризов заявил, что не всегда показывает лучшую игру в сезоне НХЛ
хоккей
спорт
кирилл капризов
миннесота уайлд
чикаго блэкхокс
национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд, Чикаго Блэкхокс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов заявил, что не всегда показывает свою лучшую игру в нынешнем сезоне.
"Миннесота" 17 марта в овертайме обыграла "Чикаго Блэкхокс" на выезде со счетом 4:3. Капризов отметился голевой передачей в первом периоде.
"В этом году много игр, когда я не показываю свой лучший хоккей. Дело в мелочах. У меня бывают потери, я не могу забросить или играю не так, как хочу. Я просто стараюсь оставаться собранным и продолжать работать, особенно сейчас, ближе к концу сезона и перед плей-офф. Просто постараюсь найти свою лучшую игру прямо сейчас, у меня еще есть пара игр", - приводит слова Капризова сайт НХЛ.
Капризову 28 лет. В текущем сезоне он набрал 80 очков (38 голов + 42 передачи) в 69 матчах и занимает третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата. В сентябре форвард подписал с "Уайлд" рекордный в истории лиги контракт сроком на восемь лет и на общую сумму в размере 136 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27.
"Миннесота", набравшая 90 очков в 69 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона.
Один гол до тысячи! Овечкин снова переписал великую историю!
