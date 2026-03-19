Капризов заявил, что не всегда показывает лучшую игру в сезоне НХЛ

Капризову 28 лет. В текущем сезоне он набрал 80 очков (38 голов + 42 передачи) в 69 матчах и занимает третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата. В сентябре форвард подписал с "Уайлд" рекордный в истории лиги контракт сроком на восемь лет и на общую сумму в размере 136 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27.