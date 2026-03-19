18:03 19.03.2026
Где на территории СССР шла война в мае 1945 года
Где на территории СССР шла война в мае 1945 года
Сотни тысяч немецких солдат, запертых в Курляндском котле не слышали о капитуляции 9 мая. И Красной армии было выгоднее держать врага там, чем добивать в лоб. РИА Новости, 19.03.2026
Где на территории СССР шла война в мае 1945 года

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон Пулковской обсерватории, разрушенный немецко-фашистскими захватчиками
Павильон Пулковской обсерватории, разрушенный немецко-фашистскими захватчиками
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сотни тысяч немецких солдат, запертых в Курляндском котле не слышали о капитуляции 9 мая. И Красной армии было выгоднее держать врага там, чем добивать в лоб.

"Лагерь вооруженных военнопленных"

Пока Красная армия брала Берлин и освобождала Европу, на территории СССР, в западной части Латвии, продолжались боевые действия.
Примерно 400 тысяч гитлеровцев группы армий "Север" оказались отсечены от основных сил еще осенью 1944 года, когда советские войска вышли к Балтийскому морю. Так образовался Курляндский котел.
Находившиеся там получили своеобразное прозвище среди советских солдат — "лагерь вооруженных военнопленных". Ведь, несмотря на изоляцию, немцы не были полностью обезврежены. Через порты Лиепая и Вентспилс нацистский флот продолжал снабжать их продовольствием и боеприпасами.

Запрещали называть котлом

Сам термин "Курляндский котел" запретил использовать генерал-полковник Фердинанд Шернер. Официально его назвали "Курляндским плацдармом" — после ужасов Сталинградской битвы любое упоминание "котла" вызывало ассоциации с неминуемой гибелью.
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкБоец стреляет из ручного пулемета на лестничной клетке разрушенного дома. Битва за Сталинград
Боец стреляет из ручного пулемета на лестничной клетке разрушенного дома. Битва за Сталинград
Для Гитлера Курляндия была больше, чем просто отрезанная группировка. Ее рассматривали как точку давления на советское командование. Возможно, это был стратегический ход — база для возможного удара во фланг наступающих частей Красной армии или же просто упрямое нежелание отдавать последний клочок территории.

Болото как союзник

Первые попытки Красной армии уничтожить окруженные силы в Курляндии предпринимались еще осенью 1944 года. Но они не принесли успеха. Ключевую роль сыграла сама местность: сплошные болота, где техника вязла, как в трясине.
Немцы же, оказавшись в изоляции, превратили Курляндию в настоящую крепость. Около 220 километров фронта были эшелонированы обороной: траншеи, минные поля, проволочные заграждения, противотанковые рвы.

"Недобитый" плацдарм

К январю 1945 года группировка получила новое, официальное название — группа армий "Курляндия". Однако положение ее ухудшалось.
Советское командование, понимая сложность болотистой местности и высокое укрепление противника, приняло стратегическое решение. В Курляндии оставили только те части, задачей которых было надежно блокировать окруженных.
Военные историки видят в этом хитрый тактический ход. Держать сотни тысяч вражеских солдат в "клетке", истощая их ресурсы, оказалось выгоднее, чем вести кровопролитную "зачистку".
В итоге последние части гитлеровцев уничтожили аж в июне 1945 года.
 
 
 
