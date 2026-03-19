Где на территории СССР шла война в мае 1945 года

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сотни тысяч немецких солдат, запертых в Курляндском котле не слышали о капитуляции 9 мая. И Красной армии было выгоднее держать врага там, чем добивать в лоб.

"Лагерь вооруженных военнопленных"

Пока Красная армия брала Берлин и освобождала Европу, на территории СССР, в западной части Латвии, продолжались боевые действия.

Примерно 400 тысяч гитлеровцев группы армий "Север" оказались отсечены от основных сил еще осенью 1944 года, когда советские войска вышли к Балтийскому морю. Так образовался Курляндский котел.

Находившиеся там получили своеобразное прозвище среди советских солдат — "лагерь вооруженных военнопленных". Ведь, несмотря на изоляцию, немцы не были полностью обезврежены. Через порты Лиепая и Вентспилс нацистский флот продолжал снабжать их продовольствием и боеприпасами.

Запрещали называть котлом

Сам термин "Курляндский котел" запретил использовать генерал-полковник Фердинанд Шернер. Официально его назвали "Курляндским плацдармом" — после ужасов Сталинградской битвы любое упоминание "котла" вызывало ассоциации с неминуемой гибелью.

Для Гитлера Курляндия была больше, чем просто отрезанная группировка. Ее рассматривали как точку давления на советское командование. Возможно, это был стратегический ход — база для возможного удара во фланг наступающих частей Красной армии или же просто упрямое нежелание отдавать последний клочок территории.

Болото как союзник

Первые попытки Красной армии уничтожить окруженные силы в Курляндии предпринимались еще осенью 1944 года. Но они не принесли успеха. Ключевую роль сыграла сама местность: сплошные болота, где техника вязла, как в трясине.

Немцы же, оказавшись в изоляции, превратили Курляндию в настоящую крепость. Около 220 километров фронта были эшелонированы обороной: траншеи, минные поля, проволочные заграждения, противотанковые рвы.

"Недобитый" плацдарм

К январю 1945 года группировка получила новое, официальное название — группа армий "Курляндия". Однако положение ее ухудшалось.

Советское командование, понимая сложность болотистой местности и высокое укрепление противника, приняло стратегическое решение. В Курляндии оставили только те части, задачей которых было надежно блокировать окруженных.

Военные историки видят в этом хитрый тактический ход. Держать сотни тысяч вражеских солдат в "клетке", истощая их ресурсы, оказалось выгоднее, чем вести кровопролитную "зачистку".