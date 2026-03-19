13:09 19.03.2026
ЕС не понимает целей США в Иране, заявила Каллас
ЕС не понимает целей США в Иране, заявила Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не понимает целей США в Иране и считает, что правовая база для применения силы отсутствует.
ЕС не понимает целей США в Иране, заявила Каллас

Каллас: ЕС не понимает целей США в Иране и не видит правовой базы для операции

БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не понимает целей США в Иране и считает, что правовая база для применения силы отсутствует.
"Речь шла о том, есть ли желание расширить эту операцию (Aspides - ред.) и на Ормузский пролив. Такого желания не было, потому что министры говорили, что их не консультировали. Некоторые даже говорили, что они пытались убедить стороны не начинать эту войну, и мы не знаем, каковы цели этой войны. Также отсутствует правовая основа в международном праве для применения силы", - сказала она на пресс-подходе перед саммитом лидеров ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Маньяк возле Трампа. Вычислен поджигатель войны с Ираном
Вчера, 08:00
 
