В Италии негативно высказались об участии в миссии в Ормузском проливе

РИМ, 19 мар - РИА Новости. Участие Италии в миссии по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив будет означать вовлечение в конфликт вокруг Ирана и связано с высокими рисками, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении депутата Европарламента от итальянского "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.
По его словам, Италия должна оставаться вне любой военной коалиции и дипломатическим путем стремиться к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.
"Ситуация нормализуется, и цены на энергоносители упадут, когда вернется мир", - заявил Делла Валле.
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония ранее в четверг заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, комментируя участие Италии в инициативе, заверил, что подобная миссия будет невозможна "без перемирия и всеобъемлющей многосторонней инициативы".