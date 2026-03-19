В Италии негативно высказались об участии в миссии в Ормузском проливе - РИА Новости, 19.03.2026
23:12 19.03.2026
В Италии негативно высказались об участии в миссии в Ормузском проливе
В Италии негативно высказались об участии в миссии в Ормузском проливе - РИА Новости, 19.03.2026
В Италии негативно высказались об участии в миссии в Ормузском проливе
Участие Италии в миссии по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив будет означать вовлечение в конфликт вокруг Ирана и связано с высокими... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T23:12:00+03:00
2026-03-19T23:12:00+03:00
в мире
италия
ормузский пролив
иран
гуидо крозетто
европарламент
движение 5 звезд
евросоюз
италия
ормузский пролив
иран
в мире, италия, ормузский пролив, иран, гуидо крозетто, европарламент, движение 5 звезд, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Италия, Ормузский пролив, Иран, Гуидо Крозетто, Европарламент, Движение 5 звезд, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Италии негативно высказались об участии в миссии в Ормузском проливе

Делла Валле: участие Италии в миссии в Ормузском проливе вовлечет ее в конфликт

РИМ, 19 мар - РИА Новости. Участие Италии в миссии по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив будет означать вовлечение в конфликт вокруг Ирана и связано с высокими рисками, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении депутата Европарламента от итальянского "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.
"Объявленная Лондоном миссия по возобновлению работы Ормузского пролива сопряжена с чрезвычайно высокими рисками, поскольку она приведет к прямому вовлечению нашу страну в войну в Иране. США и Израиль начали эту войну, и ЕС не может нести ее последствия", - заявил оппозиционный политик.
По его словам, Италия должна оставаться вне любой военной коалиции и дипломатическим путем стремиться к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.
"Ситуация нормализуется, и цены на энергоносители упадут, когда вернется мир", - заявил Делла Валле.
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония ранее в четверг заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, комментируя участие Италии в инициативе, заверил, что подобная миссия будет невозможна "без перемирия и всеобъемлющей многосторонней инициативы".
В миреИталияОрмузский проливИранГуидо КрозеттоЕвропарламентДвижение 5 звездЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
