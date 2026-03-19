В Италии негативно высказались об участии в миссии в Ормузском проливе

РИМ, 19 мар - РИА Новости. Участие Италии в миссии по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив будет означать вовлечение в конфликт вокруг Ирана и связано с высокими рисками, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении депутата Европарламента от итальянского "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.