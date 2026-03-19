05:51 19.03.2026
Исследование показало, сколько россиян допускают широкое применение ИИ
«Выберу.ру»: менее 10% россиян допускают широкое применение ИИ без уведомления

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Менее 10% россиян допускают широкое применение искусственного интеллекта без специального уведомления пользователей, показало исследование "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
В ходе исследования был проведен опрос 3 тысяч россиян на фоне обсуждения законопроекта Минцифры о праве отказаться от услуг с использованием ИИ.
Согласно исследованию, 42% опрошенных считают, что у пользователей должна быть возможность отказаться от услуг ИИ и выбрать взаимодействие с человеком; 31% - что использование ИИ допустимо, если компании заранее предупреждают об этом клиентов; а 19% заявили, что им безразлично, используется ли ИИ при оказании услуг, если это значительно ускоряет процесс.
"И только 8% допускают широкое применение нейросетей без специального уведомления пользователей", - сказано в исследовании.
В начале февраля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство прорабатывает рамочный законопроект по регулированию ИИ. Его ключевая задача - предотвращение рисков применения ИИ в "чувствительных" сферах, где цена ошибки особенно высока. В их числе - здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.
Как выяснилось в ходе исследования, россияне чаще всего готовы взаимодействовать с ИИ в простых сервисных операциях. Например, 46% опрошенных готовы получать консультации чат-ботов при решении стандартных вопросов, а 38% - пользоваться автоматическими рекомендациями при выборе товаров и услуг. "При этом 29% участников исследования допускают использование ИИ при оформлении заявок или документов", - выяснили аналитики.
Однако в ряде сфер россияне предпочитают взаимодействовать только с человеком. Так, 41% участников исследования не хотели бы, чтобы решения о выдаче кредитов или других финансовых продуктов принимались исключительно алгоритмами.
"Еще 36% опрошенных не готовы доверять ИИ рассмотрение жалоб и спорных ситуаций с компаниями. Кроме того, 33% участников исследования считают, что в медицинских или юридических консультациях использование нейросетей должно происходить только под контролем специалиста", - сказано в исследовании.
"Большинство россиян осторожно относятся к использованию искусственного интеллекта в важных сферах жизни. Они готовы доверять ИИ простые и рутинные задачи, но когда речь идет о финансах, спорных ситуациях или принятии значимых решений, предпочитают участие специалиста", - прокомментировала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.
