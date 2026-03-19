В Ирландии задержали мужчину по подозрению в убийстве выходца с Украины

ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Полиция Ирландии задержала мужчину в городе Корк на юге страны по подозрению в убийстве выходца с Украины, сообщает газета Irish Independent

"Полиция, расследующая убийство украинца… задержала мужчину. Мужчина, которому более 40 лет, был задержан в Корке рано утром в среду", - пишет издание.

Украинец, у которого остался один ребенок, получил ножевые ранения и скончался в понедельник вечером в центре города Корк.

Как сообщается, во время нападения 31-летний мужчина направлялся за продуктами, чтобы отметить с семьей День святого Патрика. Несмотря на тяжелые ранения, он сумел вернуться домой, после чего соседи вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.

По информации издания, выходец с Украины прожил в Ирландии большую часть своей жизни.