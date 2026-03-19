"Сотрут с лица Земли". В США испугались нового шага Ирана

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Эскалация конфликта с Ираном дорого обойдется США и Израилю, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его странице в соцсети Х.
"Если дело дойдет до крайностей, они смогут стереть с лица Земли такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, уничтожить их как полноценные общества. Хотя многие считали Тегеран слабым противником, иранцы очень образованы и проницательны, у них есть козыри в рукаве", — отметил он.
По мнению Миршаймера, Тегеран воспринимает конфликт с США и Израилем как экзистенциальный. При этом из Вашингтона и Тель-Авива звучат прямые угрозы в адрес Ирана. Как отметил эксперт, Белый дом должен отбросить мысли об эскалации конфликта и начать обдумывать пути отступления.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.