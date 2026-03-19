КСИР заявил об ударах по НПЗ в Израиле
КСИР заявил об ударах по НПЗ в Израиле - РИА Новости, 19.03.2026
КСИР заявил об ударах по НПЗ в Израиле
Иранские военные атаковали перерабатывающие заводы в Хайфе и Ришон-ле-Ционе в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T14:29:00+03:00
2026-03-19T14:29:00+03:00
2026-03-19T18:22:00+03:00
в мире
сша
хайфа
израиль
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
сша
хайфа
израиль
в мире, сша, хайфа, израиль, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Хайфа, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР заявил об ударах по НПЗ в Израиле
КСИР: Иран атаковал НПЗ в Хайфе и Ришон-ле-Ционе и аэропорт Бен-Гурион
ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали перерабатывающие заводы в Хайфе и Ришон-ле-Ционе в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
"Также были атакованы НПЗ Хайфы
и Ришон-ле-Цион", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство IRNA
.
Корпус стражей сообщил, что провел 64-ю волну операции "Правдивое обещание 4", в ходе которой с утра четверга атаковал различные цели, в том числе аэропорт Бен-Гурион. Также, отметили иранские военные, под удар попал Пятый флот ВМС США, однако они не уточнили конкретных объектов флота, в отношении которых совершили атаку.
В КСИР заявили, что в ходе этой волны ударов использовали ракеты "Гадр", "Эмад", "Хейбаршекан", а также ракеты "Хорремшахр" с несколькими боеголовками.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
. Тегеран
осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.