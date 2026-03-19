КСИР заявил об ударах по НПЗ в Израиле - РИА Новости, 19.03.2026
14:29 19.03.2026 (обновлено: 18:22 19.03.2026)
КСИР заявил об ударах по НПЗ в Израиле
Иранские военные атаковали перерабатывающие заводы в Хайфе и Ришон-ле-Ционе в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
КСИР заявил об ударах по НПЗ в Израиле

КСИР: Иран атаковал НПЗ в Хайфе и Ришон-ле-Ционе и аэропорт Бен-Гурион

© Фото : соцсетиДым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. 19 марта 2026
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. 19 марта 2026
ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали перерабатывающие заводы в Хайфе и Ришон-ле-Ционе в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
"Также были атакованы НПЗ Хайфы и Ришон-ле-Цион", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство IRNA.
Корпус стражей сообщил, что провел 64-ю волну операции "Правдивое обещание 4", в ходе которой с утра четверга атаковал различные цели, в том числе аэропорт Бен-Гурион. Также, отметили иранские военные, под удар попал Пятый флот ВМС США, однако они не уточнили конкретных объектов флота, в отношении которых совершили атаку.
В КСИР заявили, что в ходе этой волны ударов использовали ракеты "Гадр", "Эмад", "Хейбаршекан", а также ракеты "Хорремшахр" с несколькими боеголовками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
