В Иране могут ввести пошлины за проход судов по Ормузскому проливу

ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. В парламенте Ирана заявили, что рассматривают законопроект о взимании пошлин за проход судов по Ормузскому проливу, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана со ссылкой на депутата.
"В парламенте мы изучаем проект, согласно которому в случае использования Ормузского пролива в качестве безопасного пути для движения судов, энергоресурсов, а также для продовольственного обеспечения, страны будут обязаны платить пошлину Ирану", - приводит вещатель слова депутата.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.