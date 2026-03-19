Рейтинг@Mail.ru
В Иране могут ввести пошлины за проход судов по Ормузскому проливу - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/iran-2081686279.html
В Иране могут ввести пошлины за проход судов по Ормузскому проливу
В Иране могут ввести пошлины за проход судов по Ормузскому проливу - РИА Новости, 19.03.2026
В Иране могут ввести пошлины за проход судов по Ормузскому проливу
В парламенте Ирана заявили, что рассматривают законопроект о взимании пошлин за проход судов по Ормузскому проливу, сообщила государственная телерадиокомпания... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T13:48:00+03:00
2026-03-19T13:48:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260319/neft-2081575311.html
иран
ормузский пролив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ормузский пролив, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране могут ввести пошлины за проход судов по Ормузскому проливу

IRIB: в Иране рассматривают проект о пошлинах за проход через Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. В парламенте Ирана заявили, что рассматривают законопроект о взимании пошлин за проход судов по Ормузскому проливу, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана со ссылкой на депутата.
"В парламенте мы изучаем проект, согласно которому в случае использования Ормузского пролива в качестве безопасного пути для движения судов, энергоресурсов, а также для продовольственного обеспечения, страны будут обязаны платить пошлину Ирану", - приводит вещатель слова депутата.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреИранОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала