В Иране заявили, что пока не закончили отвечать на удары по энергообъектам

ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Тегеран пока не закончил отвечать на удары по иранской энергоинфраструктуре, сообщил спикер центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Ранее военные Ирана подтвердили, что атаковали энергообъекты на Ближнем Востоке в ответ на удары по газовой инфраструктуре месторождения "Южный Парс". Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран совершит атаку на Катар, то Штаты уничтожат месторождение "Южный Парс" с такой силой, какую Иран никогда не видел. Он также заявил, что Штаты не знали о планах Израиля атаковать объекты.
"Предупреждаем врага, что они совершили большую ошибку, атаковав энергетическую инфраструктуру Ирана, ответ сейчас реализовывается и еще не закончен. Если (атака на инфраструктуру Ирана - ред.) повторится, следующие атаки по вашей энергоинфраструктуре и ваших союзников не остановятся до ее полного уничтожения, а ответ будет жестче, чем был ночью", - приводит его слова агентство Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.