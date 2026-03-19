На Западе раскрыли, на какие уступки Иран вынудил пойти США

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американские войска не обстреливают иранские танкеры, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Когда в начале этого года была история с Венесуэлой, ВМС США преследовали венесуэльские танкеры или танкеры, выходящие из Венесуэлы, по всему миру. Но сегодня ВМС США не делают этого в отношении Ирана. Причина очень проста: сейчас, независимо от того, кто выходит из Персидского залива и кто поставляет топливо, эта нефть необходима Западу", — отметил он.
По мнению Бо, Иран, находясь в тяжелейших условиях, в то же время занимает выигрышную позицию.
"Так что они не осмеливаются потопить иранский танкер, потому что это полностью нарушило бы глобальные поставки нефти и мгновенно подняло бы цены. Это означает, что Иран находится в очень выгодном стратегическом положении. Они могут использовать Ормузский пролив, и топливо, которое они поставляют, жизненно необходимо. Именно поэтому США даже побуждали Индию покупать нефть, в том числе у России", — подчеркнул эксперт.
Из-за американо-израильской военной операции против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.