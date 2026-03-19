https://ria.ru/20260319/inoagenty-2081694316.html
За рубежом начнут отменять концерты российских иноагентов, считает продюсер - РИА Новости, 19.03.2026
Концерты российских артистов-иноагентов могут отменять за рубежом, поскольку другим странам не хочется иметь резонансные, политические мероприятия, считает... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T14:23:00+03:00
2026-03-19T14:33:00+03:00
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92815/45/928154544_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_02b171b61babd644f7404905a0bd1608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92815/45/928154544_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_cd4db09c5f2e1098ade372039b89171f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
За рубежом начнут отменять концерты российских иноагентов, считает продюсер
Рудченко: странам не хочется проводить будоражащие население мероприятия
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Концерты российских артистов-иноагентов могут отменять за рубежом, поскольку другим странам не хочется иметь резонансные, политические мероприятия, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Ранее певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) сообщила, что ее концерты в Австралии отменены из-за того, что ей не выдали визу.
"Вслед за Австралией другие страны будут действовать по такой схеме, как с Монеточкой* - отказывать артистам-иноагентам в проведении концертов. В первую очередь, это восточные страны, такие как ОАЭ и Таиланд, которые очень пристально относятся к заявкам иностранных агентов. Думаю, даже западные страны введут такую практику. Мало кому хочется иметь резонансные, политические и вообще будоражащие население мероприятия и события", - такое мнение продюсер высказал в беседе с NEWS.ru
Как полагает продюсер, в скором времени можно будет увидеть тенденцию по отмене выступлений российских иноагентов.
"По сути даже западные страны, которые являлись заказчиками вот этой информационной повестки, дискредитирующей РФ, будут абстрагироваться от этого отработанного материала", - подчеркнул он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.