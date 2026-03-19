В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник - РИА Новости, 19.03.2026
04:14 19.03.2026
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник
Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны.
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник

ДЖАКАРТА, 19 мар — РИА Новости. Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны.
По его словам, напряжённость на топливном рынке "уже ощущается" и при неблагоприятном развитии ситуации может затронуть авиационный сектор.
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
FT: Американские авиакомпании потеряют 11 миллиардов долларов на топливе
11 марта, 15:26
"Сейчас действительно наблюдаются признаки дефицита топлива, и он может распространиться и на авиасферу. В худшем сценарии нельзя исключать попытки обхода регуляций, вплоть до разбавления топлива для самолётов", — отметил собеседник агентства.
Источник уточнил, что подобные риски в первую очередь могут возникнуть в сегменте частной авиации и на небольших аэродромах, где контроль традиционно менее жёсткий и выше соблазн сэкономить.
Он подчеркнул, что подобная практика "представляет серьёзную угрозу безопасности полётов и в случае выявления грозит участникам рынка жёсткими санкциями".
В Индонезии, как ранее сообщили РИА Новости в Энергетической ассоциации страны, запасов хватит на 25 дней. При этом минимальный национальный стандарт резервов составляет от 20 до 23 дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Ажиотажный спрос на российскую нефть превзошел все ожидания
18 марта, 08:00
 
