https://ria.ru/20260319/indonezija-2081586276.html
В Индонезии могут начать разбавлять авиатопливо, сообщил источник
Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны.
2026-03-19T04:14:00+03:00
в мире
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69149/70/691497065_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_60af99dcd906cf3fbef5d1ca3f2cef13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69149/70/691497065_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_3b8d00d9610d13ddd5f06ed79a810855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: в Индонезии могут начать нелегально разбавлять авиатопливо
ДЖАКАРТА, 19 мар — РИА Новости. Нелегально разбавлять авиационное топливо могут начать в Индонезии на фоне кризиса с поставками нефти, сообщил РИА Новости источник в авиаиндустрии страны.
По его словам, напряжённость на топливном рынке "уже ощущается" и при неблагоприятном развитии ситуации может затронуть авиационный сектор.
"Сейчас действительно наблюдаются признаки дефицита топлива, и он может распространиться и на авиасферу. В худшем сценарии нельзя исключать попытки обхода регуляций, вплоть до разбавления топлива для самолётов", — отметил собеседник агентства.
Источник уточнил, что подобные риски в первую очередь могут возникнуть в сегменте частной авиации и на небольших аэродромах, где контроль традиционно менее жёсткий и выше соблазн сэкономить.
Он подчеркнул, что подобная практика "представляет серьёзную угрозу безопасности полётов и в случае выявления грозит участникам рынка жёсткими санкциями".
В Индонезии
, как ранее сообщили РИА Новости в Энергетической ассоциации страны, запасов хватит на 25 дней. При этом минимальный национальный стандарт резервов составляет от 20 до 23 дней.