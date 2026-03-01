В "Динамо" увидели прогресс после назначения Гусева - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
00:06 19.03.2026 (обновлено: 00:20 19.03.2026)
В "Динамо" увидели прогресс после назначения Гусева
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев заявил журналистам, что видит прогресс в игре команды после назначения Ролана Гусева на пост главного тренера.
В ноябре 2025 года Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо". Тогда Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.
"С моей точки зрения, команда стала играть более раскрепощенно, у команды появился огонек в глазах. Вы сами видите, насколько команда стала играть по-другому - схема другая, подходы другие, тренерские решения другие. Однозначно виден прогресс. Будем играть в футбол, ждать конца чемпионата и надеяться на хороший результат", - заявил Ивлев.
"По поводу Ролана Александровича, на данном этапе он со всеми задачами, которые были перед ним поставлены, справляется. Время покажет, насколько долгосрочный эффект это имеет. Мы верим в тренера, в команду. Результат имеет значение, как и в любом виде спорта. По результатам в чемпионате и Кубке, по качеству игры будет приниматься решение. В чемпионате задача занять как можно более высокое место", - добавил председатель совета директоров "Динамо".
В среду "Динамо" в гостях уступило московскому "Спартаку" со счетом 0:1 в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России, но по сумме результатов двух встреч вышло в финал, где сыграет с "Краснодаром". Первая встреча пройдет в апреле в Москве.
"По игре было видно, что, несмотря на серьезный прессинг со стороны соперника, команда справилась и физически, и психологически. Были голевые моменты, которые, к сожалению, команда не реализовала, но это футбол. Команда однозначно имеет хорошие шансы выиграть Кубок. Я перед Новым годом говорил, что главная задача - выиграть Кубок России", - подчеркнул Ивлев.
