Правительство расширило поддержку регионов в сфере улучшения демографии

"С 2026 года возможные направления поддержки дополнены еще одной мерой — единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье", — заявила она на заседании комитета по нацпроекту "Семья".

Вице-премьер пояснила, что регионы сами выбирают те меры, которые могут улучшить демографическую ситуацию.

Также замглавы правительства отметила, что задачи нацпроекта выполнили более чем на 98% в 2025-м. В 41 регионе с рождаемостью ниже средней по стране реализуют демографические программы с федеральной поддержкой. За год мерами поддержки воспользовались более 248 тысяч семей.