Гладков сообщил о поиске компромисса при отключении интернета в приграничье

БЕЛГОРОД, 19 мар – РИА Новости. Власти Белгородской области совместно с федеральными органами власти и силовыми структурами ищут компромиссное решение по функционированию мобильного интернета, прежде всего в приграничье, где жителям важно быстро получать информацию об опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На большой прямой линии губернатору Белгородской области поступили вопросы от жителей, которые столкнулись с ограничениями работы мобильного интернета. Проблемы отмечаются как в областном центре, так и в приграничных территориях. В социальных сетях под постами Гладкова пользователи сообщают, что сложности возникают даже с сервисами из "белого списка".

"Ситуация крайне сложная. Мы все понимаем, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак со стороны ВСУ. С другой стороны, я абсолютно согласен, что для жителей приграничья отсутствие информации — это ещё большая угроза, которая может привести и приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, к ранениям и разрушениям", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Как отметил губернатор, поиск компромиссного решения ведется вместе с федеральными органами власти, силовыми структурами. "Наша задача — чтобы работали без перебоев и национальный мессенджер MAX, и те системы оповещения, которые выстроены в области. Нас слышат, слушают и стараются помочь нам в этой сложной ситуации", — подчеркнул Гладков.