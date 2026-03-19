https://ria.ru/20260319/germaniya-2081695589.html
ФРГ готова помочь Ближнему Востоку после конфликта, заявил Мерц
2026-03-19T14:29:00+03:00
в мире
германия
иран
персидский залив
фридрих мерц
кайя каллас
еврокомиссия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd49b559c996be785838f39206a30d5f.jpg
германия
иран
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f5abf21ef1c02bb2c1f73985edfd580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Германия готова внести свой вклад в обеспечение безопасного судоходства в регионе Персидского залива, но только после окончания боевых действий вокруг Ирана, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Сегодня утром мы видим резкий рост цен на энергоресурсы по всей Европе
и во всём мире. Конечно, главная причина этого - ситуация на Ближнем Востоке
. Мы также подробно обсудим этот вопрос. Я хотел бы, чтобы наш сигнал был однозначным: мы готовы помочь. Но для этого необходимо, чтобы боевые действия прекратились", - заявил Мерц
перед саммитом в Брюсселе
. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии
.
Он подчеркнул, что Германия
находится в контакте как с Израилем
, так и со странами Персидского залива
.
"Можно было бы многое сделать, вплоть до открытия и защиты морских путей. Но мы сможем и будет участвовать только тогда, когда оружие замолчит... Для этого также необходим международный мандат, которого у нас в настоящее время нет. И поэтому нам предстоит сделать еще много шагов, прежде чем мы сможем даже начать думать на эту тему", - отметил канцлер.
Ранее Трамп призвал Китай
, Францию
, Японию
, Южную Корею
, Великобританию
и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив
. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. Глава евродипломатии Кая Каллас
заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
США
и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.