ФРГ готова помочь Ближнему Востоку после конфликта, заявил Мерц - РИА Новости, 19.03.2026
14:29 19.03.2026
ФРГ готова помочь Ближнему Востоку после конфликта, заявил Мерц
Германия готова внести свой вклад в обеспечение безопасного судоходства в регионе Персидского залива, но только после окончания боевых действий вокруг Ирана,... РИА Новости, 19.03.2026
В мире, Германия, Иран, Персидский залив, Фридрих Мерц, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана
ФРГ готова помочь Ближнему Востоку после конфликта, заявил Мерц

Мерц: ФРГ поможет восстановить судоходства в Персидском заливе после конфликта

БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Германия готова внести свой вклад в обеспечение безопасного судоходства в регионе Персидского залива, но только после окончания боевых действий вокруг Ирана, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Сегодня утром мы видим резкий рост цен на энергоресурсы по всей Европе и во всём мире. Конечно, главная причина этого - ситуация на Ближнем Востоке. Мы также подробно обсудим этот вопрос. Я хотел бы, чтобы наш сигнал был однозначным: мы готовы помочь. Но для этого необходимо, чтобы боевые действия прекратились", - заявил Мерц перед саммитом в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Он подчеркнул, что Германия находится в контакте как с Израилем, так и со странами Персидского залива.
"Можно было бы многое сделать, вплоть до открытия и защиты морских путей. Но мы сможем и будет участвовать только тогда, когда оружие замолчит... Для этого также необходим международный мандат, которого у нас в настоящее время нет. И поэтому нам предстоит сделать еще много шагов, прежде чем мы сможем даже начать думать на эту тему", - отметил канцлер.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
