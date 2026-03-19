ГП пресекла более 30 тысяч нарушений в сфере миграции по итогам 2025 года

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокуроры пресекли более 30 тысяч нарушений, связанных с ненадлежащим контролем за пребыванием мигрантов, ведением реестра контролируемых лиц, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.

"Прокурорами пресечено свыше 30 тысяч нарушений, связанных с ненадлежащим контролем за пребыванием мигрантов, ведением реестра контролируемых лиц, их высылки", - сказал Гуцан.