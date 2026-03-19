Генпрокурор призвал наказывать за наживу на оборонных контрактах

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лица, пытающиеся цинично нажиться на оборонных контрактах, должны нести самую строгую ответственность, в том числе уголовную, независимо от занимаемых должностей, заявил генпрокурор России Александр Гуцан.

Генпрокурор призвал подчиненных совместно с органами безопасности и следствия принимать исчерпывающие меры для выявления таких лиц и возмещения причиненного ими ущерба.