Гарбузов: КМЗ создал панорамный лифт для особой экономической зоны Москвы

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Карачаровский механический завод создал панорамный лифт для нового бизнес-центра на улице Коломникова, который находится на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис Москва", указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Карачаровский механический завод обеспечивает поставки современного оборудования для жилых, производственных и деловых объектов города Москвы. Лифт для объекта площадки “Печатники” особой экономической зоны “Технополис Москва” обладает грузоподъемностью 1 тысяча килограммов и одновременно сможет перевозить до 13 человек. Стены кабины, изготовленные из закаленного стекла, обеспечивают надежную эксплуатацию и открывают широкий обзор для пассажиров", — цитирует Гарбузова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Отличительная характеристика панорамного лифта заключается в его тихом ходе и движении без скачков.

Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский отметил, что в 2025 году предприятие также изготовило учебное оборудование для Центра практического обучения "Профессии будущего", который находится на площадке "Печатники".

Карачаровский механический завод является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" и пользуется масштабными налоговыми льготами. Сэкономленные средства предприятие инвестирует в расширение объемов выпуска, а также в создание и использование инновационных технологий.

Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что продукты завода устанавливают на разных объектах ОЭЗ "Технополис Москва". Использование лифтов московского производителя на площадках особой экономической зоны повышает надежность, комфорт гостей и работников.