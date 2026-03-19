Рейтинг@Mail.ru
"Галатасарай" подал жалобу в УЕФА из-за жуткой травмы игрока - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:11 19.03.2026 (обновлено: 14:57 19.03.2026)
"Галатасарай" подал жалобу в УЕФА из-за жуткой травмы игрока
"Галатасарай" подал жалобу в УЕФА из-за жуткой травмы игрока
футбол
спорт
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
ноа ланг
галатасарай
ливерпуль
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062172521_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_2777413069b304e3f064ed836b740cc8.jpg
https://ria.ru/20260319/liga-chempionov-2081539650.html
«Галатасарай» подал жалобу в УЕФА из-за травмы Ланга

Обои Лиги чемпионов УЕФА
Обои Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Турецкий "Галатасарай" подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с травмой полузащитника команды Ноа Ланга в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", сообщил генеральный директор клуба Эрай Язган.
В среду "Ливерпуль" обыграл дома "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. На 76-й минуте вышедший на замену Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за бровку и ударился о рекламный щит, после чего его большой палец правой руки зажало в конструкции щита. Ланг упал от боли на газон, в связи с кровотечением игрока унесли с поля на носилках. Клуб позднее сообщил, что 26-летний футболист получил серьезный порез и в ближайшее время должен быть прооперирован в Ливерпуле.
«
"После матча мы подали жалобу представителям УЕФА по этому вопросу. Они провели расследование. УЕФА оценит ситуацию. Мы консультируемся с юристами. Мы подадим в УЕФА иск о компенсации. Мы попросим рассмотреть наши претензии по поводу заработной платы. Если наша просьба не будет удовлетворена, может потребоваться судебный иск. Наш приоритет - здоровье наших игроков. Деньги - второстепенный вопрос. Мы также будем преследовать виновных в халатности в этом деле", - приводит слова Язгана HT Spor.
Ланг арендован "Галатасараем", права на игрока принадлежат итальянскому "Наполи". За 11 игр в составе стамбульского клуба полузащитник сборной Нидерландов забил два мяча.
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Ноа ЛангГалатасарайЛиверпульЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала