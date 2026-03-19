"Галатасарай" подал жалобу в УЕФА из-за жуткой травмы игрока

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Турецкий "Галатасарай" подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с травмой полузащитника команды Ноа Ланга в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", сообщил генеральный директор клуба Эрай Язган.
В среду "Ливерпуль" обыграл дома "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. На 76-й минуте вышедший на замену Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за бровку и ударился о рекламный щит, после чего его большой палец правой руки зажало в конструкции щита. Ланг упал от боли на газон, в связи с кровотечением игрока унесли с поля на носилках. Клуб позднее сообщил, что 26-летний футболист получил серьезный порез и в ближайшее время должен быть прооперирован в Ливерпуле.
"После матча мы подали жалобу представителям УЕФА по этому вопросу. Они провели расследование. УЕФА оценит ситуацию. Мы консультируемся с юристами. Мы подадим в УЕФА иск о компенсации. Мы попросим рассмотреть наши претензии по поводу заработной платы. Если наша просьба не будет удовлетворена, может потребоваться судебный иск. Наш приоритет - здоровье наших игроков. Деньги - второстепенный вопрос. Мы также будем преследовать виновных в халатности в этом деле", - приводит слова Язгана HT Spor.
Ланг арендован "Галатасараем", права на игрока принадлежат итальянскому "Наполи". За 11 игр в составе стамбульского клуба полузащитник сборной Нидерландов забил два мяча.