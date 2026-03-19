"Галатасарай" подал жалобу в УЕФА из-за жуткой травмы игрока

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Турецкий "Галатасарай" подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с травмой полузащитника команды Ноа Ланга в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", сообщил генеральный директор клуба Эрай Язган.